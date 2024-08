Frťala: Prohra jde za mnou. Zlepšení má přinést posila z Nizozemska

V minulé sezoně dostali třináct gólů za dvanáct kol, teď stejný počet stihli už za šest. V Teplicích po zdrcující porážce s Karvinou (1:3) bijí na poplach, právě Slezany totiž vystřídali na předposledním místě tabulky. Tíživé situaci by mohl ulehčit Richard Sedláček, kterého Severočeši přivádějí z nizozemského Venlo. „Šest let hrál druhou nizozemskou ligu, kam odcházel jako talent Sparty. Na testech obstál,“ očekává Zdenko Frťala svěží vítr od nové posily. Kouč zároveň vzal direkt od družiny Martina Hyského tak trochu po vzoru Josého Mourinha na sebe.

Kde hledáte příčiny tvrdé domácí porážky od Karviné?

„Od první obdržené branky, kterou jsme dostali hned v úvodu zápasu, jsme vůbec nehráli to, co jsme chtěli. Nezbývá nám nic jiného než se omluvit fanouškům. Jde to těžce za mnou, špatně jsem reagoval, ať šlo o střídání nebo následný způsob toho, jak se zápas později vyvíjel. Musíme se z toho poučit.“

Co si nejvíc vyčítáte?

„Střídání. Vyměnil jsem brzy pět hráčů, chtěl jsem hrát vabank, abychom tím soupeře překvapili, ale nevyšlo ani tohle. Udělal jsem rozhodnutí, která už zpětně nevrátím, ale i to patří k trenérskému životu.“

Měl jste během poločasové pauzy k hráčům důraznou promluvu?

„Důrazná nebyla. Nechtěl jsem zvyšovat hlas, protože kromě inkasovaného gólu jsme ve středu hřiště získávali hodně míčů, jenže naše předfinální řešení bylo špatné. Ve druhé půli byl každý míč mířící za naši obranu velkým problémem a pokaždé šancí pro soupeře, který jich z pěti využil tři, zatímco my z pěti příležitostí jedinou. To je další důvod, proč nám tenhle zápas hrubě nevyšel.“

Karviná hrozila i po vaší změně rozestavení. Čemu to přisuzujete?

„Zvolil jsem špatnou taktiku a způsob hry. Nechci říkat, že se zatáhli do úplného obranného bloku, ale jejich brejky vyplývaly ze hry. Na druhou stranu i my jsme od nich dostali pár dárečků, ale nedokázali jsme je využít. Nemáme na to, abychom si sami v každém zápase vytvořili šest stoprocentních situací, to je realita. Kromě toho nejsme dlouhodobě nebezpeční ze standardek. Nesmíme fňukat, věříme, že se to zlomí. Pozitivní je jen to, že Abu Gning vstřelil třetí gól ve třetím zápase po sobě.“

Jak jste viděl debut Lukáše Havla?

„Nechci hodnotit jeho výkon na základě jednoho utkání. Věřím, že se s týmem sehraje, víc sžije a bude přínosem.“

Z šesti kol jste vyhráli jediný zápas a propadáte se tabulkou. Panuje u vás rozčarování?

„Je to neúspěch. Jednoznačně jsme chtěli mít víc bodů. Věděli jsme o kvalitách Karviné, jestli si někdo myslel, že sem přijede odevzdaná a že se naše vítězství bude lehce rodit, tak to byl omyl. Přesto jsme tenhle zápas měli zvládnout.“

Testovali jste Richarda Sedláčka z Venlo. Plánujete jej brzy zakomponovat do týmu?

„Z naší strany po jeho týdenním působení u nás jsme se rozhodli, že chceme, aby pokračoval. Nechci tvrdit, že změní tvář hry, ale nastupoval šest let ve druhé nizozemské lize, z Česka odcházel jako talentovaný hráč Sparty. Měli jsme o něm určité informace, využili jsme příležitosti, že se k nám může přijít ukázat. Na testech obstál. Určitě ale nenastoupí hned příští týden proti Mladé Boleslavi v základní sestavě. A další posily neřešíme.“

Vypadá to, že jste stále nenahradili Daniela Filu a Štěpána Chaloupka. Vidíte to stejně?

„O tom se tady bavíme dva měsíce…. Tohle není řešitelné. Víme, že například Knapík a Laco Takács jsou zranění. To je jako házení hrachu na zeď. Máme další hráče, kteří dostávají prostor a udělali dost na to, abychom měli víc bodů.“