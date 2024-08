Za chybu rok pauzy, Lapeš má druhou šanci. Dělá nám radost, chválí Hyský

Trochu to připomíná loňský úvod ročníku, tehdy Karviná taky hledala pravého muže do branky, než všechno vyřešil Dominik Holec. S jediným rozdílem. Zatímco před rokem byl Jakub Lapeš v pozici chlapíka, na kterého se před začátkem sezony ukázalo, nyní je tím, kdo se do role jedničky posunul.

Ale že se načekal... „Věděl jsem, že až přijde další šance, musím ji chytit za pačesy. Jsem rád, že to teď vychází i výsledkově,“ cení si čtyřbodového zisku z posledních dvou zápasů.

V těch prvních nastoupil Milan Knobloch, červencová posila. A kulantně řečeno, úplně jistě si navzdory jedné nule v Pardubicích nevedl. A po pětce v Plzni realizační tým rozhodl: změna!

Knobloch, který v létě nebyl první volbou MFK jako náhrada za končícího Dominika Holce, jelikož se jednalo i se slovenskými gólmany, se posadil na lavičku. Do akce se po třinácti měsících vrátil Lapeš, jehož si přivedl bývalý trenér Tomáš Hejdušek.

Hyský chválí Lapešovu formu

„Dostal příležitost v momentě, kdy jsme ho hodně potřebovali. Ukázaná platí, po třech zápasech můžu říct, že má formu,“ chválí kouč Martin Hyský, jenž dbá na konstruktivní výstavbu a toleruje při ní vysokou míru rizika. „Dělá nám obrovskou radost. Vyzařuje z něj klid, drží nás v klíčových momentech. Je klidný i při rozehrávce, to přesně potřebujeme,“ dodává.

Lapešovi nový styl Slezanů vyhovuje. „Pro nás je to velká změna, pozitivní. Ještě na tom musíme pracovat, ale myslím, že jsme si na to už zvykli. Baví nás to, protože jsme víc s míčem. Zapojujeme víc střeďáky, ti z toho asi taky mají určitě lepší pocit, než když to jen práskáte nahoru,“ má na mysli třeba neustále nabízejícího Davida Planku.

Proti Baníku, kde působil až do třetiligového béčka, to ukázal v plné parádě. Mužstvo při Tankově úniku podržel a připsal si premiérovou nulu v nejvyšší soutěži. Tleskali i fanoušci z Ostravy. Nejlepší moment v kariéře? Nebo byl víc dva roky starý pohárový postup s Hlučínem přes Plzeň? „Tohle je něco jiného,“ usmívá se.

Něco jiného bude i nedělní utkání s Duklou. Zatímco ve středu v derby byl jakýkoli bod ziskem, s Pražany potřebuje Karviná zvítězit, aby utekla ze skupiny o záchranu a vzdálila se konkurentovi z Julisky. Lapeš bude u toho, odsunul nejen Knoblocha, ale i Jiřího Ciupu a na hostování do Prostějova Vladimíra Neumana.

„Cipys (Ciupa) dostal šanci na konci sezony, kdy se Domino (Holec) bohužel zranil. Vzal to za něj super, zachránili jsme se. Když pak Vláďa (Neuman) odešel, věděl jsem, že klub přivede dalšího gólmana. Situace se nezměnila, soustředil jsem se na sebe a byl připraven,“ říká Lapeš.

Vyplatilo se.