Pražská „S“ hrají vlastní finanční ligu. Na kolik je vyjdou hráči a trenéři?

Dělí ho Vltava, ale tohle je opravdu jiný svět. Pražská „S“ se po ekonomické stránce zcela vymykají českým poměrům. A právě na ně se zaměřuje druhý díl seriálu serveru iSport.cz a deníku Sport Peníze v lize. Co podrobná sonda do jejich čísel ukazuje? Že Sparta ustojí díky svému většinovému majiteli Danielu Křetínskému skoro všechno, a když je potřeba, pomůže jí půlmiliardová injekce. Že Slavia do příchodu jiného miliardáře Pavla Tykače dlužila čínským majitelům 973 milionů. Nebo že jen z nákladů na hráče by jinde vyžili třeba čtyři sezony...

KŘETÍNSKÝ: Co Sparta potřebuje, dostane

Že jde o peníze až v první řadě? Na Letné to tak díky většinovému majiteli Danielu Křetínskému neplatí, jeho ochota sanovat Spartu je mimořádná a nyní se mu alespoň částečně zhodnocuje dvěma tituly, postupem do Ligy mistrů a úspěšným internacionálním projektem. Od poloviny roku 2004, kdy do klubu přišel s mocnou finanční skupinou J&T, byl v zisku jen třikrát. Nejprve hned v premiérovém ročníku (31,8 milionu), pak v sezoně 2016/17 (22,6 milionu) a nakonec o dva roky později (311,6 milionu). Napomohl tomu však prodej pozemků vedle stadionu, související s plánovanou výstavbou hotelového komplexu, a to developerské divizi Křetínského EPH.

Celkově za sebou Letenští táhnou „nedostižnou“ ztrátu minulých let 3,1 miliardy. Finanční pohromou byla zvlášť „Stramaccioniho“ sezona 2017/18, po níž byli v minusu 723,8 milionu. Nicméně ekonomicky je to celkově nikterak neohrožuje. „Musíme udělat pro Spartu, co je potřeba. I kdyby to mělo znamenat kvůli našim chybám nějakou výraznou ztrátu,“ vyhlásil Křetínský na klubové platformě Sparta Unlimited.

Financování klubu probíhá z velké části formou