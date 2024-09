Nová zbraň Hradce: Slovák, co nehrál ve druhé lize, zničil Slovácko

Adam Griger. Kdo? Stoper Ondřej Kukučka se se Slovákem potkal před třemi lety při střetu reprezentací, ale to bylo tak vše, co Slovácko o novém útočníkovi Hradce Králové vědělo. I trenér Slovácka Roman West přiznal, že se jeho tým chystal na jiná jména… Jenže kouč Hradce Králové po brzkém zranění Ondřeje Mihálika vytáhl dvacetiletého blonďáka a ten se při výhře „votroků“ 3:0 stal mužem zápasu. Deptal obranu, dal zásadní druhý gól. Přitom přišel před necelými dvěma týdny z „neznáma“ - a nečekaně. V druholigové španělské Granadě byl na odstavné koleji.

Jak proběhla akce z Granady do Hradce?

„Agent mi zavolal o deváté ráno, tuším, vlastně bylo před tréninkem, že by byla taková možnost. Po něm už mi říkal, že je to skoro na spadnutí. Dohodli jsme se na podmínkách, kluby mezi sebou v průběhu dne. Další už jsem cestoval sem.“

Váhal jste?

„Vůbec, hned jsem měl jasno. První česká liga je kvalitní, Hradec je velmi dobrý tým, byl jsem velmi rád.“

A hned při první příležitosti jste kvůli zranění Ondřeje Mihálika naskočil po dvaceti minutách do zápasu. Nebylo to nečekané?

„Bylo, ani jsem se nestihl pořádně rozcvičit. Naběhl jsem do toho a za pomoci diváků i spoluhráčů jsem byl rychle v zápase. Nakonec to je takový vysněný debut. Měl jsem tady sestru, rodiče, kamarády, jen bratr - bohužel - nemohl přijet.“

Trefil jste tyč, dal gól po perfektní akci. Věděl jste co uděláte se zkušeným stoperem Stanislavem Hofmannem?

„Chytil jsem se prvním balonem, co jsem uhrál. Při té tyči jsem čekal míč na nohu, ale šel výš, tak jsem se nějak vytočil, bohužel to nepadlo. Při gólu jsem se nedíval, kdo mě brání, ale už jsem byl v boxu a věděl jsem, že do toho nemůže jít úplně na sto procent, protože by mohla být penalta. Proto jsem si to hodil na pravou nohu a zakončil jsem.“

Od mládí jste prošel cizinou - Rakouskem, Itálií, Španělskem. Co vám tyto štace daly?

„Veľa… Určitě po té herní stránce, ale hlavně po mentální. V Granadě jsem měl těžké období, nebylo to lehké.“

Přesto jste sebevědomý, jak poznal i trenér Hradce David Horejš.

„Zocelilo mě to. Navíc tady cítím podporu - i to mi dává sebevědomí.“

Poslední věc, informace se liší. Kolik vlastně měříte? 192, nebo 185 centimetrů?

„194. (směje se)“