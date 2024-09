Koubek: Chorého bych raději u nás v sestavě. Vzadu jsme dělali vylomeniny

Byla dnes Slavia nad vaše síly?

„Byla silná, o tom není pochyb. Čekali jsme, že bude hrát stylem, jako nedávno doma proti Lille. Velice nátlakově, určitě se hecovali, aby v tomhle pokračovali. V týdnu hráli výborně v Mladé Boleslavi. Podlehli jsme tomu soubojově, v agresivitě a hlavně mentálně, kdy jsme nezvládli úvod zápasu. Hráči v zadních pozicích byli očividně nervózní a kupili chyby. Dělali vylomeniny, nechci být konkrétní, ale každý to viděl.“

A pak jste se dostali brzy pod tlak.

„Slavia vycítila naši nervozitu, po relativně dobrém začátku jsme jí brzy ukázali, že takový problém asi máme. Přišla jejich vedoucí branka, po ní jsme se slušně dostali do hry. Měli jsme gólové možnosti, tu největší asi Jirka, byly tam i jiné slibné situace, kdy jsme zaměstnali obranu Slavie. Vadilo mi, že jsme v této pasáži soupeře několikrát pustili do šancí po velmi laxně a nekvalitně řešených kombinacích, především v přechodové fázi. Soupeři doslova namažeme balon, takových jsme tam měli minimálně pět. Místo, abychom hráli na brejky my, hrála na ně nakonec Slavia.“

Kde se utkání rozhodlo?

„Zlomovým momentem byla penalta po střele, která byla určitě chytatelná bez nějakého vypadnutí, vyražení. Mužstvo pak bylo opařené, Slavia naopak definitivně nahoře. Ještě nás dorazila třetím gólem poté, co jsme dopustili nesmyslné dva nebo tři rohy. Výkon Slavie byl ale výborný, podlehli jsme jejímu fyzickému tlaku a my jí to ještě ulehčili.“

Bylo těžké rozhodnout o poločase o výměně gólmana?

„Střídání v poločase jsem udělal, viděl jsem, že tam je určitá nejistota. Martin (Jedlička) čekal na šanci, byl delší čas nemocný, pak se v brance chytil Marián. Teď přišla situace, kdy jsme usoudili, že přišel čas dát zase šanci jemu, navíc pak chytal výborně.“

Nezvažoval jste nasadit Jedličku od začátku?

„Nebyl k tomu důvod. Marián měl poslední zápasy dobrou šňůru, hodně nám pomohl, chytal výborně. Ze sedmi zápasů udělal akorát jednu chybu v Liberci, na to má každý brankář nárok.“

Co s vámi dělalo, když proti vám poprvé za Slavii nastoupil Tomáš Chorý?

„Na nějakou nostalgii si moc nepotrpím. V tu chvíli to byl soupeř, měli jsme se s ním nějak vypořádat. Věděli jsme, že dvojice s Chytilem vytvoří silný fyzický tlak na náš stoperský post, rozbijí obranu a z toho těží další hráči. Provod nám pak dělal problémy. Tomáš předvedl výkon, jaký jsme očekávali. Raději bych byl, kdyby byl v sestavě u nás.“

Dělala vám problémy i výšková převaha soupeře?

„Jsou to habáni. V zadních řadách jsme s tím určitě měli problémy, to bude mít každý. Slavia je mužstvo, co podle mě udělá v Evropské lize velký výsledek.“

Nečekal jste víc od Pavla Šulce?

„Neměl to jednoduché. Ukázal znovu svou agilnost, běžeckou sílu i nějaké technické věci. Pracoval pro mužstvo pod tlakem, měl plnit i obranné úkoly. Vydal se. Řeknu to tak, že Pavel byl dnes součástí sestavy horšího mužstva.“

Neprosadili jste se na křídlech. Jak vypadá návrat Cheicka Souarého?

„Zatím netrénuje. Měl zlomeninu v prostoru kostí, co vytváří přechod do nártu. Milan Havel tam měl dnes dobré závěry zadní tyče, celkem se dostával do koncovky. Honza Kopic se snažil spíš kombinací připravit něco na boku vápna. Určitě toho ale od našich křídel mohlo být víc, s tím souhlasím.“

Ukázala vám Slavia kvalitu, jaká vás čeká v týdnu na Frankfurtu?

„Tušíme, že Slavia je v téhle formě na levelu absolutní evropské intenzity. Vyhráli jsme tady před rokem, protože tuhle intenzitu nehrála, nebylo to pro nás tak náročné. Zlobili se tehdy i na sebe, moc dobře si to pamatuju. Teď je to evropská Slavia, předvedla nám, co nás v Evropské lize čeká, lze si z toho vzít poučení.“