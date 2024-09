Houštecký v Edenu řádil: nadávky a červená: Z***i! Slyšet byl z půlky hřiště

Sobotní šlágr Slavie s Plzní (3:0) v Chance Lize měl grády od první minuty. Domácí chtěli hned zkraje penaltu po zákroku Sampsona Dweha na Tomáše Chorého. Od střídaček na rozhodčí emotivně vyjel Zdeněk Houštecký. Asistent trenéra Jindřicha Trpišovského dostal za sprostý výlev červenou, což hlavní sudí Dalibor Černý zaznamenal i do zápisu.

David Douděra centroval ve třetí minutě balon na zadní tyč, kde po souboji se Sampsonem Dwehem padl Tomáš Chorý. Rozhodčí Dalibor Černý stál blízko celé situace a jasně ukázal: „Hrajte dál!“ Střet neměl potřebnou intenzitu, nejednalo se o zjevnou chybu, takže do dění nevstoupil ani VAR.

Slávisty celá situace naštvala, dožadovali se pokutového kopu. Rozhodčí Černý po chvíli doběhl k domácí střídačce a ukázal červenou Zdeňkovi Houšteckému.

„Červená karta během zápasu. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Úmyslné opuštění prostoru pro technický doprovod z důvodu projevu nesouhlasu a protestování proti rozhodnutí rozhodčího. Po udělení ČK se dopustil urážejících a ponižujících výroků směrem k R: „Ty jsi hajzl!“ a dále směrem k 4R : „Jděte do prdele zmrdi, napiš si tam, co chceš!“

Takto přesně zní zpráva v zápise o utkání, kvůli čemuž byl Trpišovského asistent hned zkraje šlágru v Edenu vykázaný z prostoru laviček. „Tyhle věci jsou zbytečné, ale pomohlo nám to v tom výkonu, Houšťu kluci znají a vědí, že je emotivní, v tu chvíli jsme cítili trošku křivdu, ale kluky to možná nastartovalo ještě k lepšímu výkonu. Zahlédl jsem to až ve chvíli, myslel jsem, že sudí běží ke mně, ale nakonec běžel jinam,“ řekl po utkání hlavní kouč Slavie.

Houštecký po vyloučení neputoval do šaten a do sprch, jak tomu bývá v případě vyloučených hráčů. Usadil se kousek za střídačku, kde sledoval zbytek utkání. „Nechyběl nám, seděl o čtyři řady dál a je ho slyšet na půlku hřiště,“ culil se Trpišovský.

Chvíli po emotivním startu už domácí slavili první gól, v desáté minutě otevřel skóre kapitán Jan Bořil. A Houštecký nechyběl ani při pozápasové děkovačce pod Tribunou Sever.

Je možné, že celou záležitostí s Houšteckým bude řešit disciplinární komise. Trenéra známého prudkými výbuchy e emocemi čeká vícezápasový trest, kdy nebude smět na lavičku Slavie, případně finanční pokuta.