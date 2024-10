Tykač nevyloučil zbourání Edenu: Prodat podíl? Kdyby přišel Man City...

Popularita a zájem diváků o český fotbal stoupají. Ví to Sparta, která před půl rokem potvrdila výstavbu nového většího stadionu, a ví to i Slavia. Její plány na rozšíření vršovického Edenu nyní pro Forbes potvrdil i člověk nejpovolanější – majitel Pavel Tykač. Ten by chtěl pro svůj milovaný tým dvojnásobnou kapacitu. Zároveň připustil i variantu, o které dosud řeč nebyla – zbourání a výstavbu nového stánku.

Zatímco nový domov Sparty na Strahově, který by mohl být pro zápasy připraven nejpozději v roce 2035, bude mít kapacitu zhruba 35 tisíc diváků, Pavel Tykač míří výš. Alespoň dle rozhovoru, který poskytl pro Forbes.

„Vůbec nevylučuju, že stadion zůstane tak, jak je, a že se zvětší o padesát procent. Ani to, že ho zboříme a postavíme nový stadion pro padesát tisíc lidí,“ řekl čtvrtý nejbohatší Čech.

V současnosti Eden pojme přes 19 tisíc fanoušků, zdvojnásobení kapacity by tak atakovalo 40 tisíc. Důvod, proč téma rozšíření stadionu vytáhl už na začátku roku předseda představenstav Jaroslav Tvrdík, je jasný – Slavia pravidelně vyprodává zápasy, ale zájem o ně stále stoupá. Poptávka převyšuje nabídku, průměrná návštěva už se téměř dotýká maximální kapacity a mnohdy je skoro nemožné se do Edenu dostat.

Tvrdík měl tehdy střídmější vizi. „Možnost navýšení kapacity stadionu na 32 tisíc do pěti let je stále realistická. Diskutujeme, zda bychom takový stadion mohli vyprodat, to je velká výzva,“ popsal v klubovém pořadu Totální podcast a zmínil, že by přestavba stála miliardu korun.

Proč Tykač zmiňuje i variantu zbourání? Zřejmě kvůli potenciálním obstrukcím se stavebními úřady a složitostí celého projektu rozšíření.

„Jsme ve fázi, kdy jsme si zadali první zmapování všech možností, které jsou. Řešíme, co je ve Vršovicích vůbec možné udělat, protože takový projekt naráží na ohromnou spoustu omezení. Jednak dopravních, ale i obecně povolovacích,“ přiznal Tykač, který nevyloučil ani to, že by se do Edenu přesunulo sídlo jeho energetické skupiny Sev.en.

Do složení kádru rodák z Čelákovic mluvit nechce, ale problém s výraznými investicemi do mládeže a stadionu problém nemá. Jak v rozhovoru připomíná, kdyby se na klub koukal očima návratnosti kapitálu, tak ho ani nekoupí.

A prodal by někdy Slavii? „Snad jen kdyby přišla Barcelona nebo Manchester City, asi bych se nebránil, protože to by Slavii hodně posunulo. Ale jen minoritní podíl,“ podotýká.