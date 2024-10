Kam má ten hráč dát nohu? Tohle penalta nebyla, vytočil se Straka

Mrzí tahle porážka hodně? Slovácko do vstřeleného gólu lepší nebylo, přesto vyhrálo oba poločasy.

„Bolí to, hodně to bolí. Kluky jsem pochválil, poněvadž první poločas byl tak, jak bych si ho představoval. Měli jsme šance, které jsme bohužel neproměnili, to nás stojí body. Jsem rád za progres, který jsme udělali v agresivitě, napadání, v týmovém pojetí. Srazily nás nastavené minuty, které se nakonec o dvě minuty přetáhly a v nich jsme dostali gól. Asi bych se měl pana Berky zeptat, proč jsme přetáhli nastavený čas o dvě minuty? Proč?“

Utkání prakticky rozhodla penalta, ke které jste měl už na hřišti připomínky. Co se vám nezdálo?

„To je další věc. Když couvám a jdu do výskoku, hraju balon, tak nějakým způsobem dopadám dolů. A Čoudek udělal to samé, zahrál balon, pak přišel hráč, který ho napadá. A teď se ptám, je to penalta, není to penalta? Nezlobte se na mne, tohle já jako bývalý stoper absolutně neberu, poněvadž tohle nemělo s penaltou nic společného. Hodilo nás to neskutečným způsobem zpátky. O to víc mne to mrzí, že můj tým hrál dobře, agresivně, měli jsme dobrou přechodovou fázi, zhušťovali střed hřiště, snažili se hrát po stranách. Vytvořili jsme si i šance, megašance, to nás stálo body. Ale stalo se, budeme v tom pokračovat. Druhý poločas nahrával Slovácku, které čekalo na brejky a jeden mu vyšel. Hodně krutá porážka, ale máme se od čeho odrazit.“

Měl jste možnost vidět penaltový zákrok v opakovaném záběru?

„A vy jste ho viděl? Můžete mi k tomu něco říct?“

Doski došlápl na Čoudkovu nohu, který po vyhrané hlavičce neudržel stabilitu a upadl.

„A co ten hráč má dělat, kam tu nohu má dát? Byl tam úmysl nebo tam nebyl úmysl? Já si myslím, že tam žádný úmysl nebyl. Hráč skákal nahoru, chtěl odhlavičkovat balon a soupeř tam byl s ním. A to, že na něj došlápne, kam tu nohu má dát? Nezlobte se na mne, tohle já neberu. Ten, kdo stál na hřišti a měl tu samou pozici stopera, tak tohle může těžko pochopit.“

Ve druhé půli jste od sudího Berky vyfasoval žlutou kartu za protesty. Co se přihodilo?

„Podívejte se, tam byla řada situací, které se nepískaly. Já nechci kritizovat, to je otázka rozhodčího. Každý má jiný metr, dneska je tu VAR, který rozhodne o všem. Dneska dáváme daleko větší kompetence VARu, to je bomba. A ten rozhodčí je tam na co? Ten by měl rozhodnout, jestli to je faul nebo to není faul. Absolutně si nechci stěžovat, ale nechme fotbal takový, jaký má být.“

I přes herní převahu v první půli Dynamo vyprodukovalo pouhé dvě střely mezi tři tyče. To je zoufale málo…

„My ty šance máme, ale netrefíme se mezi tyče. Máme jich málo na branku, ale kolik jsme měli šancí, kde jsme mohli mířit líp než vedle brány. Musíme na tom pracovat, abychom to zlepšili. To nás sráží, kdybychom šli do vedení 1:0 my, tak to bylo o něčem jiném. Kluci celý zápas odmakali, vidíme progres v té vůli s tím chtít něco udělat, ale efekt není. Už vidím, jak nás všichni rozcupujete, to je jedno. Ale v tomhle směru budeme dál pokračovat, z téhle cesty neuhnu ani o centimetr. Chci, aby se tu hrálo celých devadesát minut to, co jsme hráli v první půli.“