Trpišovský po derby: Intenzitou to byl masakr, Zima je král. Co Oscar?

Na výhru v derby se načekal rok. Jindřich Trpišovský musel celou minulou sezonu sledovat, jak Slavia ani jeden ze čtyř pokusů neproměnila. „Pamatovali jsme na loňské derby, kdy jsme dostali gól v poslední vteřině z penalty i to pohárové. Byly to dva hořké konce,“ ohlédl se. Nyní si oddechl, jeho tým vyhrál 2:1, zvládl další těžkou výzvu a celkově zvítězil v lize podeváté v řadě.

Co byl klíč k vítězství v derby?

„Dobře jsme vstoupili do zápasu, k absolutní spokojenosti nám chyběl třetí gól. Pomohlo to i fotbalu. První půle měla zběsilé tempo z obou stran, to jsme chtěli. Technicky to asi top zápas nebyl, ale z mého pohledu byl strašně zajímavý, plný rychlých protiútoků. Hráče to stálo hodně sil. Hostům pomohl příchod Rrahmaniho, dostal je do hry gólem. Podrželi nás Bořil a Kinský.“

Výhry v derby jste se v minulé sezoně nedočkali. Bylo pro tým důležité, aby zažil takové vítězství?

„Určitě. Nejvíc jsme to chtěli pro lidi, trochu jsme to tu cítili už ve čtvrtek. Měli jsme tu velký zápas s Ajaxem a i tak jsme cítili, že je ta koncentrace už je trochu na tu neděli. Minulou sezonu byly čtyři derby a čtyři remízy v základní hrací době, jen asi při té první remíze 0:0 jsme tahali za kratší konec. Pro tým je ohromně důležité potvrdit to, co je jsme předváděli v minulých týdnech. Pamatovali jsme si dvě loňské derby, kdy jsme dostali gól v poslední vteřině z penalty a to pohárové, kdy se také rozhodlo z penalty. Byly to dva hořké konce po dobrých výkonech. Dobře, že jsme to teď dotáhli.“

A nebyl jste nervózní, že opět nastane hořký konec? V druhé půli jste i za stavu 2:1 vyráželi v mnoha hráčích dopředu…

„To jsme my, my jiní nebudeme. Obvykle když někam zalezeme, špatně to dopadne. Ale máte pravdu, tyto momenty tam byly, Sparta z nich šla do brejku. Na druhou stranu, my jsme v chytání brejků dobří. Paradoxně je to pro nás lepší. Rrahmani to vyřešil mezi nohama, Kinskému to navíc skočilo. Každý tým má nějakou DNA a my jsme silní v zápasech nahoru dolu. Je těžké hráče brzdit, lidi je ženou. Kdybychom ale dostali na 2:2, mluvím jinak.“ (usmívá se)

Mluvíte o zápase nahoru dolu. Nepodepsalo se to v druhé půli na týmu?

„Stálo to hráče opravdu hodně sil. Sprinty byly v neskutečné intenzitě. Čím sedíte dál, tím se vám to zdá pomalejší, když jste přímo u toho, je to masakr. Už jsme do toho moc sahat nechtěli, spoustu hráčů mělo dobré sebevědomí. Měli jsme spoustu situací, kdy jsme mohli jít do gólu, ale s každým útokem se musíte vrátit na sto procent. Intenzitou to byl fakt masakr.“

Je jiné připravovat se na Priskeho Spartu z minulé sezony a Friisovu Spartu z této?

„Nerad mluvím o jiných týmech. Z našeho pohledu to řeknu takhle – připravujeme se na kvalitu. Celý zápas totiž většinou sklouzne k situacím jeden na jednoho, takže se připravujete na individuality. Jinak je ta příprava vypadala hodně podobně, něco jsme použili i z minulých derby, ale tím, že se vám vymění hráči jako Krasniqi či Rrahmani, něco se změní. Hráči se ale znají. Je tam vidět jedna věc, kterou nechci zmínit, kterou dělají jinak, ale to nechci zmiňovat. Ale je vidět, že trenér Friis tam měl velké slovo i v minulých sezonách.“

Před rokem se řešil výkon rozhodčích Szikszaye, jak to zvládl?

„Moc nechci rozhodčí hodnotit, vždy když někoho pochválím, špatně to pak dopadne. Ale řeknu to jednoduše – v první půli skoro nebyl vidět, to je perfektní vizitka jeho i týmů. Tam si nevybavuji jediný moment, kdy by někdo řekl, že mělo být něco jinak. Měl to pevně v rukách. Ke konci se asi nějaké situace najdou, když jeden tým prohrává. Ale celkově to byla vysoká kvalita zápasu, jak ze strany obou týmů, tak od sudího.“

Co řeknete po červené kartě Oscarovi?

„Situaci jsem neviděl, domlouval jsem se s Provodem na rozehrávce rohu. Mám zprávy, že tam byla nějaká strkanice. Je to zbytečné, že nás za takového stavu oslabí. Hodně jsme se před zápasem bavili o emocích, že se máme soustředit na fotbal. Nevím, co bylo předtím, nebo potom. Ale z naší strany to je nesmysl, bylo jasné, že bude roh a konec. Je to jediná kaňka na skvělém zápase. Teď nám bude chybět, je to důležitý hráč.“

Souhlasíte, že vaše obrana vymazala ofenzivní zbraně Sparty?

„Souhlasím, ale je to skvělý výkon celého týmu. Mohl bych mluvit o komkoliv, ale pro mě je tentokrát král David Zima. Podal skvělý výkon, zvlášť když do toho byl hozený po zranění Ogbua. Výkon na Olatunjiho, u kterého víme, že nám dělá problémy, byl neskutečný. Měl tam situace jeden na jednoho, které musíte zvládnout, jinak jsou smrtelné. Ale nechci, aby to znělo, že ostatní hráli hůř. Bóřa (Jan Bořil) by byl naštvaný, kdybych ho nepochválil.“ (usmívá se)

Řekl byste něco k domácí kulise, případně k vašemu oslavnému skluzu?

„Skluzy bych moc nehodnotil, stárnu, je to čím dal horší. Musím na ně dát pozor, slíbil jsem si, že tato sezona bude bez zranění. Kluci mě přemlouvali na hokej a já je musel odmítnout. Kulisa famózní. V Česku je takový fotbalový boom, chodí spoustu lidí, spoustu zápasů je vyprodaných, jsou tu nové arény. Pořád koukáme do zahraničí, ale važme si toho, co máme tady. Chorea, trička… Měl jsem tu lidi, co byli poprvé na fotbale a jsou z toho zážitku úplně vyřízení. Nejen ze sportu, ale z toho, co tady zažijí.“