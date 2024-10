Footcast: Sparta napraví zaváhání, Slavia se nadře a Vecheta dá gól

„Je to věc, která byla patrná už pár sezon zpět. Ty nejlepší kluby světa mají termínovou listinu nabitou k prasknutí. Jejich hráči navíc plní reprezentační povinnosti a v podstatě nemají prostor z toho koloběhu vyskočit. Je to problém jak pro fyzickou připravenost, tak i pro tu mentální. Hráči si na to začínají stěžovat ve větší míře, ale v současné době pro ně nevidím světlo na konci tunelu. Bojím se toho, že řešením problému bude z jejich strany stávka, nebo k ní bude minimálně velmi blízko. Fotbal je sice byznys, ale hráči jsou jeho důležitou součástí, na jejichž potřeby a názory často není brán zřetel. Do podobné situace se dostávají už i naše top týmy, které náš fotbal skvěle reprezentují v evropských pohárech,“ řekl k problematice Jakub Podaný.

Velký prostor dostalo preview k utkání mezi Spartou a Libercem. Oba celky mají co napravovat. Sparta naposledy prohrála v pražském derby se Slavií a na Letné ztratila body už dvakrát v této sezoně. Liberec se musí vzpamatovat z debaklu v Podještědském derby. „Sparta vyhraje a najede zpátky na vítěznou vlnu. Kdo zůstává za očekáváním je Veljko Birmančević, který mi přijde vyčichlý. Dobíhá ho náročná minulá sezona, prakticky žádná příprava a na jeho výkonech je to znát. Potřebuje dobít baterky, odpočinout si a klidně bych ho dal do hry až v průběhu utkání,“ prozradil své myšlenky Jan Rajnoch. Sparta musí být o víkendu lepší v presinku. Proti Slavii získala jen jeden míč v poslední třetině hřiště Slavie, když rozehrávala. Jinak je to její doména. V aktuálním ročníku vzala míč soupeřům v tomto prostoru hned pětačtyřicetkrát, což je nevyšší číslo v lize.

Slavii čeká těžký zápas v Jablonci, kam pojede bez vykartovaných Douděry s Oscarem. „Nahrazovat Oscara v současné formě je pomalu nadlidský úkol. Trenéři dají do středu zálohy Filipa Prebsla, který sezonu rozjel a nevedl si špatně, ale Oscara plnohodnotně nenahradí. Místo Douděry začne na pravém wingbacku Simion Michez. Slavia dala už čtyři branky střelou zpoza vápna, což je nejvíc v lize a o střelbu a časté centry se bude pokoušet i v Jablonci. Na jablonecké Střelnici to bude pro Slavii hodně náročné utkání, které sice zvládne, ale pořádně se nadře,“ avizuje poslední z trojice David Sobišek.

Na čem se aktéři aktuálního Footcast Preview shodli, je výhra Karviné proti Budějovicím. Ve Fortuně si na tým Martina Hyského můžete vsadit v kurzu 1.6 a jasnou volbou do vašich iSport fantasy týmů by měl být útočník Filip Vecheta. Jeho cena je 7.2 milionu korun a zatím nasbíral 32 bodů.

Aktuální díl má na O2 TV Sport premiéru dnes v 19.30. Na O2 TV Fotbal pak poběží ve 20.00.