Lekce z taktiky i efektivity, Koubek a Adu vycvičili Baník. I bez Červa

A uvažoval takhle i jeho trenér Pavel Hapal: „Vrátili jsme se k úspěšné sestavě s Kodaní. Přiznávám, že takhle jsme přemýšleli. Věřili jsme, že budeme hrát přes strany a bude to pro nás výhoda.“

Upřímně, nebyla. Sázka na vazby a formu hráčů z dva měsíce starého dvojzápasu s Dány se neukázala jako správná volba. Emmanuel Uchenna či Daniel Holzer, kteří se mezitím vyprofilovali v opory ve fazoně, tak seděli jen na střídačce. Stejně jako třeba Matěj Šín. Jednadvacítce pomohl k postupu do baráže, ale v klubu pak vynechal dva tréninky. Proto tentokrát role žolíka.

„Navíc se nám v posledních dvou nebo třech zápasech zas až tak nelíbil. Nehrál podle představ, ani v národním mužstvu neodehrál nadstandardně kvalitní zápas,“ zmínil další důvod Hapal.

Na co naopak sáhl zkušený protějšek Miroslav Koubek, to vyšlo. Bez nadsázky se dá říci, že on a Prince Adu vyučili Baník. Kouč z taktické připravenosti, ghanský útočník z efektivity.

Že chyběl v životním laufu hrající Lukáš Červ? Žádný problém. Solidně zaskočil jednadvacetiletý Alexandr Sojka, vrstevníkovi z Afriky dokonce nahrál na úvodní gól. Milan Havel zase za Dwehova přispění v podobě zdvojování vymazal Ewertona a Aduovi asistoval u druhé branky. U obou mu sice pomohli ostravští stopeři Matěj Chaluš s Michalem Frydrech, ale zakončení pravačkou i hlavou to byla ukázková.

„Každý týden se posouvá, začíná navnímávat naše požadavky, co se týče jiných fází než jen té individuální. Musí víc spolupracovat a podílet se na presinku. Je velice vnímavý, dělá pokroky, umí udeřit a je mužem okamžiku. Tento zápas ale nebyl jen o Aduovi, i Vydra hrál z mého pohledu výborně. Celkově jsme tam měli krásné přechodové akce,“ popisoval Koubek.

Vydra byl opravdu rovněž dosti cítit. Spoustu míčů zakryl díky výborné práci tělem, vyhrával souboje, sbíral odražené balony, nabíhal... Taky skóroval, leč ofsajdovou trefu mu sebral VAR. A platný gól pro změnu nejdříve uťalo břevno a pak výtečný zákrok Jakuba Markoviče.

„Jako bych byl v České republice prokletý...“ kroutil hlavou zklamaně Vydra, než najel na pozitivnější vlnu a vrátil se do historie. „Před zápasem mi pan Koubek v tunelu říkal: ,Pamatuješ si svůj první prvoligový zápas tady? Dal jsi dva góly, tak pojď!´ Krásný návrat do Ostravy. Akorát škoda, že to není na Bazalech. Sice jsem tu byl jen půl roku, ale nikdy na to nezapomenu.“

Zapomenout každopádně budou chtít fanoušci Slezanů. Přišlo jich bezmála jedenáct tisíc, vytvořili vynikající atmosféru od první do poslední sekundy. Nicméně až po příchodu Pojezného, Šína, Tanka a Holzera, kteří překvapivě nenastoupili hned na druhou půli, viděli nebezpečné mužstvo.

Do té doby FCB nepřipomínal lovce s ambicí na třetí místo v tabulce, působil spíš jako parta nervózních kluků s chaotickou organizací hry. Jaký to kontrast oproti vyspělému výkonu Viktorie a chováním v obou šestnáctkách.

„S Plzní to mají těžké i silné týmy, bylo to vidět i ve Frankfurtu,“ uznal obránce Chaluš. Jemu utkání nevyšlo vůbec, špatně reagoval při prvním i posledním gólu, nedařila se mu ani výstavba.

„Přijel velice kvalitní tým, nicméně jsme dělali hodně chyb v defenzivní činnosti. Soupeře jsme jednoduše pouštěli do zakončení a šancí. I když ve všech statistikách včetně střel a držení míče jsme byli lepší, nedokázali jsme si nic pořádného vypracovat,“ mrzelo Hapala. „Poprvé jsme prohráli doma, je třeba zvednout hlavu a jít dál. Čeká nás těžký program: nejdřív Pardubice, pak pohár.“

Západočeši se nad tento rámec představí ještě v Soluni, v sobotu na nich však únava znát nebyla.