Dynamo na dně: smutný rekord ligy, Straka má i díky vztahům důvěru

Výběr Františka Straky vyrazil po reprezentační pauze na dlouhou štreku přes celou republiku s jasným cílem – uspět proti týmu, který se má kvalitativně pohybovat na úrovni jihočeského celku. Jenže aktuální rozdíl mezi nedělními soupeři je diametrální – Karviná zvítězila 4:1, zápas si s přehledem pohlídala.

„Čtrnáct dnů jsme se svědomitě připravovali, ale to, co jsme dnes předváděli, mi hlava nebere. Nejsem s tím srozuměný, musíme si to vyhodnotit. Domácí vyhráli zaslouženě. Byli lepší, dynamičtější a rychlejší. Přišly tam chyby v osobních soubojích a Karviná byla dominantní. Neumím si to vysvětlit,“ kroutil hlavou po utkání zdrcený kouč jihočeského celku Straka.

K mužstvu nastoupil na konci července po prohře na Slavii (0:4), expert na záchranářské práce ale tým dosud neprobral – Budějovice pod jeho vedením pouze jednou remizovaly (0:0 doma s Bohemians), vstřelily pouhé tři branky a s jediným bodem zůstávají v ligové tabulce poslední. Ztráta na předposlední Pardubice narostla už na šest bodů.

Dynamo drží smutný ligový primát – od sezony 1993/94, od které se datují oficiální statistiky české nejvyšší soutěže, má nejhorší bilanci ze všech klubů, které kdy působily v první lize. Druhá Dukla měla po jedenácti zápasech v ročníku 1993/94 dva body (viz tabulka).

Co s aktuální mizérií hodlají na jihu Čech dělat? Klub současným tempem směřuje k sestupu, který v minulé sezoně odvrátil až v baráži proti Táborsku. V létě proběhla v týmu spousta změn, přišel nový majitel Dalibor Jirka, který klub převzal po Vladimíru Koubkovi. Hlavní personou je ředitel klubu Emil Kristek.

Pod jeho vedením došlo ke značným obměnám v kádru – klub se zbavil dražších, zkušených hráčů i cizinců, v aktuálním složení spoléhá spíš na mladší hráče. Šanci dostávají i ti, co působili v nižších soutěžích, kvalita a šířka kádru evidentně na první ligu nestačí. Nepomohl ani Strakův nástup, který vystřídal dvojici Jiří Lerch, Jiří Kladrubský.

Přes mizerné výsledky zatím má hlavní trenér podle informací Sportu stále důvěru vedení. Pojí ho blízké vztahy s Kristkem, který drží v organizaci hlavní slovo. „Situace to je velice nepříjemná. Vím, jaký je na mě tlak, ale dokud tady jsem, budu dál bojovat,“ vzkázal Straka po poslední vysoké porážce v Karviné.

Současné Budějovice směřují do druhé ligy, v případě odvolání Straky bude za stávající situace v klubu složité k mužstvu přilákat jiného trenéra. Hráčům na rozdíl od některých období v minulé sezoně chodí výplaty, nicméně situace je pořád vrtkavá, klub zdaleka není stabilizovaný ve všech oblastech, které souvisí s působením v první lize.

Drobnou nadějí může být relativně příznivý los do dalších týdnů – před listopadovou reprezentační pauzou odehrají Budějovice dva domácí zápasy (Hradec, Liberec), po poháru v Táborsku jedou do Teplic.

Jedno je jisté – Dynamo musí sbírat body, pokud chce uvažovat o odrazu ze dna tabulky. V opačném případě se rychle blíží pád do nižší soutěže, což znamená mimo jiné pokles příjmů i sportovní prestiže.