Kinského chtějí i v Premier League! Za kolik může odejít a co říká smlouva?

Chytá dobře, chytá rád. Poupravená hláška z kultovní komedie Anděl na horách sedí na Antonína Kinského perfektně. A ještě by se dala doplnit o fakt, že u toho elegantně vypadá.

Jednadvacetiletý gólman se báječně sžil s rolí slávistické jedničky, i díky němu a osmi čistým kontům je „sešívaná“ defenziva s třemi inkasovanými brankami o parník nejlepší v Chance Lize. A co je pro SKS v tuto chvíli nejdůležitější: fazona vede k šestibodovému náskoku na čele tabulky.

A taky k vábení zájemců ze zahraničí, zvlášť když Kinský nastoupil do všech evropských utkání a nedávno byl premiérově povolán do reprezentačního áčka. To už měl po dlouhých debatách v kapse nový kontrakt, podepsaný do 31. prosince 2026, díky čemuž se ulevilo především Slavii. Ten původní totiž končil 30. června 2025. Však taky tohle téma tuzemskem rezonovalo celé léto a zřejmě jej ukončilo a vyřešilo až zranění Jindřicha Staňka.

„Jednání byla velmi náročná, pan Tvrdík je tvrdý vyjednávač. Ale našla se dohoda, což je důležité. Tonda je úžasný, pracovitý, správně nastavený kluk. Ví, co chce. Předvádí fantastické výkony, všechno to směřuje k velmi pěknému transferu do jedné z elitních evropských lig,“ prozradil v podcastu Livesport Daily hráčův agent Viktor Kolář.

Podle informací deníku Sport stojí na Kinského frontu