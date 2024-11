Majitel Boleslavi o výměně trenérů, která překvapila: Tři měsíce setkávání

Změna, která zaskočila velkou část fotbalové veřejnosti. To byl odchod Davida Holoubka po prvním duelu 4. předkola Konferenční ligy s maďarským Paksem (2:2). Boleslav před klíčovým odvetným duelem vsadila na Švéda Andrease Brännströma.

„Při příchodu nového trenéra jsem čerpal ze zkušeností, které jsem měl ve všech sportovních odvětvích. Chtěl jsem přivést kouče se zkušenostmi z velkého klubu, což Andreas splňoval svým působením v AIK Stockholm a Hajduku Split. Zároveň vedl i menší týmy. Jeho příchodu předcházely tři měsíce společných setkání. Dostal jsem na něj tip ze švédského sportovního prostředí a pak už to byla osobní zkušenost, která rozhodla pro jeho angažování,“ poodkryl zákulisí překvapivé trenérské rošády Trunda.

Osmačtyřicetiletý manažer, který nyní šéfuje mladoboleslavskému fotbalu, také zavzpomínal na své angažmá ve Slavii, kde působil v roli předsedy představenstva a generálního ředitele klubu. „Tehdy jsem od pana Šimáněho dostal možnost Slavii řídit a mít možnost se podílet na jejím rozvoji, vzpomínám na to jako na období, kdy jsme skoro nespali, protože klub byl v insolvenci, byly to nelehké časy. Slavii však vděčím za to, že jsem se dostal do fotbalového prostředí,“ vyprávěl o působení ve vedení pražského klubu.

Trunda se také ohlíží za svým vstupem do Mladé Boleslavi, kde nejprve působil jako generální ředitel a po čtyřletém působení se nově stal i majitelem klubu. „Na začátku mé spolupráce s panem Dufkem (bývalým majitelem), jsme si dali za cíl klub rozvíjet a připravit jej k prodeji, pokud by se našel kupec. V těch posledních měsících jsme měli v podstatě dvě cesty, jednu přes majetkový vstup Jiřího Šimáněho a druhou přes investici od Františka Chvalovského. V té době jsem se zúčastnil prvních dvou jednání a nakonec jsem dostal od pana Dufka a společnosti GEMA možnost odkoupit 51% akcií klubu,“ vypočítává Trunda.

Celý díl České uličky vysílá stanice O2 TV Sport dnes od 21:30 hodin.