TOP chorea: invaze na Hanou, Tribuna Sever i Chachaři. Které je NEJ?

Největší choreografie v historii českého fotbalu. Fanoušci Slavie se o víkendu předvedli s velkou parádou při oslavě výročí 132 let od vzniku klubu. Jejich nápaditá plachta i velká ohňostrojová show oblétla celý fotbalový svět. Známý fanouškovský web Ultras World vloni kotel Slavie zařadil na šesté místo mezi všemi fanouškovskými tábory na světě a letos by i díky tomuto výkonu mohla Tribuna Sever své postavení ještě vylepšit. My vám teď přinášíme žebříček iSport.cz těch nejlepších fanouškovských aktivit, které se za poslední roky objevily na českých stadionech.