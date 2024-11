Smetana po premiéře: Krmenčík? Dobrý start, ale mohl pomoct víc

Chtěl začít lépe. Třemi body, ne jedním. Nakonec za něj však může být Ondřej Smetana (42) docela rád. Mladá Boleslav na Slovácku vedla po Stránského hlavičce a velmi dobrý Michael Krmenčík vyrovnal stejnou částí těla z poslední akce první půle. Novému kouči chyběla v premiéře větší kontrola hry. „Škoda, že jsme nevytěžili víc. Věřil jsem, že budeme úspěšnější. Mělo by být v našich silách dotáhnout tyto domácí zápasy do vítězného konce,“ prohlásil nástupce Romana Westa po 700. utkání uherskohradišťského klubu v nejvyšší soutěži.

Jak se vám líbil váš první duel na lavičce Slovácka?

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu a relativní kontrolu hry. Vypracovali jsme si i nějaké příležitosti. Škoda, že jsme si neotevřeli zápas Michaelovou šancí. Možná by byl pro nás jednodušší. Naopak soupeř dal z ojedinělé šance gól. Pak jsme byli nervózní, udělali jsme hodně ztrát, vypadli jsme ze hry. Úplně jsme ztratili kontrolu v ofenzivě i v defenzivě. To mě mrzí. Musím ale ocenit tým, že se postupně zase zvedal a přišlo i vyrovnání. Z akce, která by měla být jasně daná. Ozi (Michal Kohút) s Michaelem (Krmenčíkem) to vyřešili perfektně.“

Další gól už ale nepřišel. Proč?

„Oni to velmi dobře překopávali na jejich tři silné útočníky, kteří uměli balony uhrát a udržet. Návraty do obrany nás stály moc sil. Ten týden byl náročný a bod musíme se vší slušností brát.“

Chyběl vám Michal Trávník, důležitý muž středu zálohy. Byla jeho absence znát?

„Myslím, že v následujících dnech se k nám už připojí. Nejde o nic vážného. Na středu už by měl být dispozici. Musíme ale vyzvednout Jakuba Křišťana, který do toho naskočil po dlouhé době a zvládl to velmi slušně. Držel nám plynulost hry.“

Docela brzy jste střídal útočníka Michaela Krmenčíka, nejnebezpečnějšího hráče na hřišti. Důvod?

„Chtěli jsme tam přivést větší pohyb a energii. Týmu přinesl to, co měl. Čas dostal a mohl dát dva, tři góly. Místo něj tam pak šel čerstvý útočník. Potřebovali jsme dostat stopery opět pod tlak.“

Byl pro vás jasnou volbou na hrot a přál jste si, aby se zase gólově chytil?

„Přiznám se, že to byl i důvod, proč šel na hřiště. Chtěli jsme mít vpředu hráče, který umí si najít situace a dát gól. Má ten faktor. Nebylo to daleko, aby nekončil jedním gólem. Mohl týmu ještě pomoct úplně jinak, víc. Ale i pro něho je to dobrý start. Přesně to jsme chtěli. I on musí cítit tlak a podporu od ostatních. Je na hřišti od toho, aby zúročil práci celého týmu.“

Co jste zatím zjistil o mužstvu?

„Jste na mě moc rychlí…Po týdnu nebudu dělat nějaké rozhodnutí. Potřebuju víc času. Nechtěli jsme teď tým moc zahltit.“