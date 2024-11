Klokani chtěli nastartovat vítěznou mentalitu. Obrat v derby načal mladík

Krize Dukly pokračuje. V Ďolíčku přišel tým Petra Rady o vedení, v Chance Lize prohrál počtvrté v řadě a zůstává na předposledním místě tabulky. „Prohráli jsme si to v posledních 20 minutách. Platíme daň za nezkušenost,“ říkal po zápase smutně trenér Rada. Klokany k obratu nasměroval krásnou střelou mladíček Adam Kadlec, který se v nejvyšší soutěži trefil poprvé v kariéře. „Jak se ke mně dostal míč, tak jsem byl rozhodnutý, že půjdu do zakončení,“ líčil po zápase šťastný střelec po výhře Bohemians 3:1.

Na gól čekali fanoušci v Ďolíčku až do druhého poločasu. Během něj ale viděli míč v síti hned čtyřikrát. Jako první rozesmutněl ochozy zelenobílého stadionu Štěpán Šebrle, kterému skvěle přiťukl balon Jakub Řezníček, mladý křídelník zakončil s přehledem na zadní tyč.

Do té doby poměrně bezzubí klokani se ale nevzdali. Trenér Jaroslav Veselý zariskoval a jeho trojité střídání dodalo týmu energii. K obratu pak zavelel hráč, od kterého by to čekal málokdo. Adam Kadlec, vůbec nejmladší hráč v sestavě Bohemians, si v 67. minutě navedl míč na pravou nohu a víc než dvacet metrů od branky vypálil nekompromisně k pravé tyči. „Strašně jsme ten gól potřebovali. Fanoušci nás hnali dopředu, a když jsem viděl, co se tady strhlo po vyrovnání, byl jsem přesvědčený, že zápas otočíme.“

A to se opravdu stalo. Klokany Kadlecova bomba nakopla a jen o minutu později se v další velké šanci objevil Júsuf, který hlavičkoval z malého vápna, ale trefil jen připraveného brankáře Hrušku.

Vítězný gól přišel v 75. minutě. Aleš Čermák nacentroval míč do vápna, brankář Hruška ho vyrazil jen k Janu Kovaříkovi a ten ho vrátil zpátky do ohně, kde do prázdné branky doklepával Václav Drchal. „Chtěli jsme nastartovat vítěznou mentalitu Bohemky, že se nikdy nevzdáme. To od nás čekají i fanoušci a k tomu obratu nás dotáhli oni,“ děkoval trenér Veselý svým příznivcům.

Mizérie Dukly pak byla dokonána v 85. minutě. Po velké chybě Dominika Haška se k míči dostal Júsuf, který si počkal na nabíhající spoluhráče a oslovil Aleše Čermáka. Ten se štěstím obešel gólmana hostů a zakončil do prázdné brány na konečných 3:1.

„Před zápasem jsme si říkali, že musí dávat góly už i někdo jiný než útočníci. To se povedlo nejdřív mně a pak i Aleši Čermákovi,“ liboval si 196 centimetrů vysoký Kadlec.

Klokani tak po neúspěšné domácí sérii chtějí z Ďolíčku udělat opět nedobytnou pevnost. „Doma se nám v poslední době nedařilo a měli jsme to v hlavách. Chtěli jsme to našim fanouškům vrátit za jejich důvěru, protože jsou skvělí a jezdí za námi po celé republice,“ chválil fanoušky Kadlec.

„Navíc nás teď čeká série domácích zápasů, takže tohle je dobý start,“ dodal šťastný střelec.

Dukla pak na svou první výhru na stadionu soupeře stále čeká. „Je to strachem. Nejsme dost odvážní směrem dopředu. Dva body z venku jsou málo. Mohli jsme uhrát víc, ale platíme daň za nezkušenost. Z druhé do první ligy je to velký skok,“ hodnotil další nezdar trenér Rada.