Levý: Slavia se může připravit o titul jedině sama. Spartě chybí Kuchtův typ

Má vůbec cenu hodnotit výhru Slavie v Budějovicích?

„Ze strany Slavie to byla splněná povinnost. Snaha nejde Budějovicím upřít, ale pokud budou pořád dělat naivní chyby, nemají šanci v lize zůstat. Teď je navíc čeká důležitý zápas v Pardubicích. Ale zpátky ke Slavii – nepodala zcela přesvědčivý výkon, ale bez problémů kontrolovala utkání. Nahrála jí situace z 15. minuty, kdy proměnil penaltu Tomáš Chorý. Byla jasná, není o čem diskutovat, stejně jako o druhé. Předcházel jí totální zkrat domácího obránce Ondřeje Čoudka.“

Dynamo od začátku sezony sráží individuální chyby. Lze výsledky pořád takto omlouvat?

„Připomíná mi to dlouhohrající, ohranou desku, kterou nasadí trenér Straka po každém zápase. Nelepší se to. Je v tom osobní zodpovědnost hráčů, kteří v Budějovicích ve velké míře nemají takové zkušenosti. Ale jsou i jiná mužstva s mladými hráči, kteří takové chyby nedělají. Ukazuje se, že v Dynamu mají minimum kvalitních hráčů, co momentálně splňují ligové parametry.“

Proti Slavii nastoupili poprvé v lize od začátku hned tři novicové v sestavě – Mašek, Hák a Krch. Nešlo o přílišný risk?

„Je to spíš taková z nouze ctnost - hrajeme se Slavií, těžko budeme bodovat, tak tam dám mladé, ať se ukážou. Ale výsledek to stejně nepřineslo. Trenér je sice po utkání chválil, ale je to spíš splněná povinnost Slavie, která pro výhru v zápase nemusela vynaložit extra velké úsilí.“

Zejména v první půli dominoval Malick Diouf, souhlasíte?

„Udělal neskutečný progres, v každém zápase patří i přes svůj mladý věk k nejlepším, říká si o velké angažmá. Slavia celkově těží ze šířky kádru, i když trenér Trpišovský už sestavou tolik nerotuje, v Budějovicích hrála asi nejsilnější možná sestava. Na lavičce nechal akorát Bořila, což bylo po jeho vytížení v posledních týdnech logické. Další šli do hry až za rozhodnutého stavu.“

Slavia vede ligu o osm bodů před Plzní, zastaví ji někdo v cestě za titulem?