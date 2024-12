Friis: Hráči nejsou stroje, budujeme sebevědomí. Birmančevič pomohl

Ulevilo se vám?

„Stoprocentně. Je super, že jsme konečně vyhráli. Byli jsme blízko už proti Dukle, což se nakonec nepovedlo. Víme, že nás momentálně nečekají úplně krásné zápasy, ale výhry jsou pro nás nejdůležitější.“

Pochválíte především útočníka Albiona Rrahmaniho, který zapsal bilanci 1+1?

„Bylo to od něj dobré. Ale jsem šťastný za víc individuálních výkonů. Jako tým jsme hledali kvalitu a hlavně sebevědomí. Hodně nám pomohl rychlý gól, který nám dodal sebevědomí. Na tom jsme mohli stavět. Každým vyhraným soubojem jsme se zvedali.“

A přesně tohle jste potřebovali?

„Je složité, když je tým v krizi. Hráči nejsou stroje, jsou jen lidi. Nestačí jen někoho vyměnit, něčím pootočit, a že všechno najednou začne fungovat. Potřebovali jsme hlavně nabrat sebevědomí, což se dneska podařilo. Taky jsem slyšel, že jsme v minulých zápasech nebojovali. Ale s tím nesouhlasím. Bojovali jsme, jen nám chybělo sebevědomí. A dnes jsem viděl velmi dobrý týmový výkon.“

Povzbudil mužstvo příchod Veljka Birmančeviče, který v listopadu chyběl kvůli problémům s třísly?

„Jsem šťastný, že je zpátky a může dodat mužstvu energii. Viděli jste, když přišel na hřiště, jak se zvedli fanoušci. Tohle je pochopitelné, protože dlouho nehrál. Jsem rád, že ho máme zpátky, ale musíme s ním zacházet opatrně. Nemůže hrát opakovaně devadesát minut. Stejně jako Zelený, který odehrál jen poločas. Nemůžeme už ztratit víc hráčů. Musíme být opatrní v tom, jak s nimi zacházet.“

Návrat Birmančeviče? Obrovská vzpruha. Sparta z toho ale ještě není venku Video se připravuje ...

Pomohl defenzivní hře návrat Zeleného a Sörensena?

„Máme zpátky tři hráče, kteří byli zranění. Je pochopitelné, že tohle je strašně důležité. Protože máme víc možností, jak sestavu postavit. Zelený a Sörensen jsou zkušení hráči, hodně mužstvu pomohli. Jsem šťastný, že jsou k dispozici. Ale hlavně jsem překvapený, že jsme dneska o nikoho nepřišli. To musím raději zaklepat.“

Ale mimo je Matěj Ryneš, který předčasně střídal proti Dukle. Už víte, jak na tom je?

„Není to tak vážné, jak jsem po sobotním zápase myslel, protože z kabiny odcházel o berlích. Ale pravděpodobně ho uvidíme na hřišti ještě před Vánocemi. Zřejmě mu pomohl dobrý spánek (usmál se).“

V posledních dvou zápasech jste změnil rozestavení, hrajete 3-5-2. Můžete aktuální formaci víc popsat?

„Hledali jsme neustále možnosti, jak sestavu poskládat. Což ovlivnila také zranění. Ale tohle jsou jen čísla, protože i proti Karviné jsme chvíli hráli 3-4-3. Přesto k nějakým změnám došlo, určitě jsme byli najednou silnější ve středu hřiště, což je logické, když v něm máte o jednoho hráče navíc. Ale současně nám pak chyběl jeden hráč na křídle, který by roztahoval hru. Každopádně musím všechny tři střední záložníky pochválit, stejně jako Markuse Solbakkena, který do zápasu vstoupil ve druhém poločase.“

Už tušíte, proč jste se dostali do takové krize?

„Celou tiskovku se snažím mluvit co nejpříměji, ale v tomhle případě je složité jasně odpovědět. Nemáme najednou horší hráče, nebo já jsem horší trenér, ale když tým v několika zápasech po sobě neuspěje, je složité špatnou sérii zastavit. Protože jsme lidi. Tak to je. Navíc jsme bojovali se zraněními, což nerad zmiňuji, ale je to fakt, ne omluva. Nemohli jsme stále chytit rytmus.“

A je momentálně se čeho chytnout?

„Jeden zápas nic neznamená, musíme v tom pokračovat, budovat si postupně sebevědomí. Tvrdím, že to není o nohách, ale o hlavě. Zápasy přicházely rychle po sobě, neměli jsme čas v tréninku něco změnit, což není dobré, když neustále ztrácíte zápasy. Nebyli jsme dostatečně dobří, ale neustále tvrdě pracovali. V tuhle chvíli to stále není dost dobré, ale situaci otočíme.“