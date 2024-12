Sparta má Uchennu z Baníku: nechtěla riskovat, bonusy i procenta

Uchenna si po prvním půlroce v nejvyšší české soutěži řekl o velký zájem. Vedle Sparty se na služby 21letého stopera poptávala Slavia, v hledáčku ho měly zahraniční kluby, které byly ochotny zaplatit výstupní klauzuli pohybující se kolem padesáti milionů korun.

Nakonec uspěla Sparta. „Nechtěla v žádném případě riskovat, že by se do začátku přestupního termínu, k němuž je výstupní klauzule vázána, objevil ještě další vážný zájemce, který by přestup Uchenny do Sparty zkomplikoval,“ uvedl výkonný ředitel Baníku pro klubový web.

Proto Sparta souhlasila ještě s dalšími bonusy za přestup a procenty z dalšího prodeje. Tím se Uchenna stal nejdražším hráčem za poslední roky, který z Baníku přestoupil. „S těmito podmínkami jsme v každém případě spokojeni,“ zdůraznil Bělák.

Nigerijec přišel do Baníku v březnu 2023, přičemž v Chance Lize debutoval v tomto soutěžním ročníku. Postupně se dostal do základní sestavy týmu trenéra Pavla Hapala, dohromady zaznamenal čtrnáct startů a vstřelil jeden gól.

„O jeho služby byl velký zájem i ze strany dalších klubů, ale vybral si nás, protože v našem prostředí vidí nejlepší prostor pro svůj další rozvoj,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, pro klubový web.

Letenští příchodem Uchenny získávají další variantu na složení defenzivy, která na podzim častokrát inkasovala a čelila velké kritice. Mladík se cítí nejkomfortněji na pravé straně stoperského tria, čímž by měl vytvořit konkurenci pro Martina Vitíka. Navíc jde pravděpodobně o přípravu na odchod českého reprezentanta, o něhož zahraniční kluby projevily zájem už v létě.