Nejistá pozice Juráska, Slavia otevřena odchodu. Agent: Budeme se rozhlížet

Je mu stále teprve jedendvacet let, fotbalového talentu má na rozdávání. Ale ve Slavii se to Matěji Juráskovi nepodařilo nikdy plně rozbalit. Zdroje deníku Sport a iSport.cz nyní mluví jasně: v Edenu se po delší době vážně přemýšlí o tom, že by levonohý křídelník změnil působiště. „Budeme to určitě řešit. Matěj je ve Slavii třetím rokem a jeho situace je pořád skoro stejná," vyjádřil se hráčův agent Kamil Řehák. Pražané mají i představu o přestupové částce.