Veselý o řezu kádru, hledání leváka i lídra: Okeke? Sparta ho nechtěla prodat

Na startu přípravy už s Bohemians netrénovala čtveřice hráčů. Adamu Jánošovi vypršela smlouva, Martin Hála a brankáři Lukáš Soukup s Romanem Valešem si mohou hledat nové angažmá. „Tenhle rok bereme jako transformační,“ připustil trenér Jaroslav Veselý, jenž sledoval první trénink od postranní čáry. Na hráče dohlížel především jeho asistent Stanislav Hejkal.

Už jste se pustili do přestavby kádru?

„Je vidět, že se snažíme adaptovat mladé hráče. Nepamatuju, že bychom měli v týmu pět odchovanců, což považuju za velký benefit. Třeba v Šimonu Černém, kterého jsme přeřadili z dorostu, vidíme velký potenciál. Určitě chceme mužstvo přestavět, omladit a zrychlit.“

Proto v týmu skončila hned čtveřice hráčů?

„Nechceme nikoho vyhazovat, ale když je hráč rok zraněný, situace je pak složitá. Vedení klubu si vyhodnotilo, že když je možnost, je lepší ze smlouvy vyskočit. Všechno bylo korektní, hráči si nemohou stěžovat.“

Na základě čeho jste vycházeli?

„Zejména ze zdravotního stavu. Chtěli jsme trochu uvolnit kabinu a současně rozvázat ruce fyzioterapeutům, kteří se musejí starat hlavně o zdravé, ne zraněné hráče.“

Bude řez kádru pokračovat i po konci sezony?

„Dalším šesti, sedmi hráčům vyprší platná smlouva. Kluci vědí, na čem jsou a o co na jaře hrají. Chceme, aby se rozhořel boj o místo v kádru, aby si hráči vážili toho, že mohou být v Bohemce.“

Třeba Peter Kareem z Vlašimi, kterého jste představili už loni na podzim, vám rychlostní požadavky splňuje, že?

„Typologicky je určitě zajímavý. Vím, že mezi první a druhou ligou je obrovský rozdíl, ale má běžecký potenciál na velký fotbal. Máme o něm dobrý přehled, získali jsme informace z mužstva a viděli všechny jeho zápasy. Uvidíme, jak se adaptuje.“

Ve druhé lize hodně zaujal. Bylo složité ho získat?

„Chtěla ho půlka ligy a myslím, že je na radaru velkých klubů, které měly ještě strach do něj jít. Ve finále jsme vyhráli my.“

Tušíte, co pro Bohemians rozhodlo?

„Hodně jsem s ním komunikoval, mohla pomoct i angličtina. Určitě cítil náš zájem, nastínili jsme mu, jak s ním chceme pracovat. Ve Vlašimi bydlel chudák někde na ubytovně, takže myslím, že Praha je pro cizojazyčné hráče jednodušší pro život.“

Ale přitom se mluvilo i o zájmu Baníku. Byli jste silnější?

„Určitě se nerozhodlo na základě ekonomiky. Což svědčí o správném nastavení hráče, že vidí svou kariéru v postupných krocích. Myslím, že i agent si situaci správně vyhodnotil. U nás má větší šanci se prosadit, protože víme, že máme na stranách problémy v rychlosti a zastupitelnosti.“

Stejně jako Nelson Okeke, který přišel na hostování z béčka Sparty?

„Tři roky zpátky byl strašně zajímavý hráč, byl pro mě jedním z nejlepších ve druhé lize, co jsem viděl. Ale pak se zranil. Připomíná mi trochu Traorého, který hrál za Slavii. Takových hráčů není moc. Musí se trochu rozdýchat a adaptovat. Hostování mu může vyjít.“

Ale součástí není opce na trvalý přestup.

„Chtěli jsme ho koupit, ale Sparta neměla zájem ho prodat, nechtěla nic slyšet. Máme aspoň ústní dohodu, že bychom se případně mohli dohodnout na možném odkupu. Ale víte, že za rok se všechno může změnit.“

Počítáte ještě s dalšími příchody?

„Díváme se kolem sebe, ale nákupy jsou hrozně složité. V tuto chvíli hledáme levonohého stopera, kterého chce snad každý tým, nebo levého wingbeka.“

Víte, kde hledat?

„Nikde, protože nejsou. Mám projetou celou druhou ligu, Slovensko… Zbývá nám jen zahraničí, kde máme různě rozhozené sítě. Současně zvažujeme, že si poradíme sami. Jsme rádi, že máme levonohého Matěje Kadlece. Takového hráče bychom v současné době kupovali z druhé ligy za hodně peněz. Možná je pro nás lepší překonat nějaké chyby v úvodu a dovychovat si vlastního hráče. Ale určitě bych rád přivítal jednoho hráče do základní sestavy.“

Máte konkrétní představu?

„Líbilo by se mi, kdyby do týmu přišel organizátor dozadu. Když vypadl Lukáš Hůlka, chyběl nám lídr, osobnost. U jednoho takového jsme byli blízko, ale nedopadlo to. Podobné hráče si kluby cení, proto by mohl dojít aspoň na hostování.“

Jde o jeden z důvodů, proč jste nezvládli závěr podzimu?

„Máme interní analýzu. V ní jsme zjistili, že když chyběl Hůlka, najednou jsme dostávali góly ze standardních situací a z prostorů, u nichž jsme normálně neinkasovali. Šlo o abnormální počet.“

Kapitán týmu vypadl kvůli zranění v obličeji. Už je v pořádku?

„Už mohl naskočit do posledního zápasu na podzim, ale nechtěli jsme úplně riskovat. Je připravený, jen dva měsíce bude pravděpodobně hrát s obličejovou maskou.“