Držák Daníček je zpět. Všechno bolí, jen pata ne, hlásí. Petrželu vídá dál

Začíná vlastně novou sezonu. Vlastimil Daníček (33) odehrál poslední poločas na konci srpna proti Jablonci, od té doby byl na marodce. Z ní pozoroval trenérskou výměnu (Ondřej Smetana za Romana Westa), nevyrovnané výkony i výsledky Slovácka. V něm dělal před svým zraněním kapitána. Jak to bude na jaře, to sám neví. Stejně tak, jestli s ním kouč počítá na stopera anebo na pozici šestky ve středové řadě. Teď „řeší“ jinou radost. „Asi po dvou letech mě nebolí pata, takže super,“ pousmál se zkušený defenzivní univerzál na startu přípravy.

Bylo těžké dostat se zpátky?

„Bylo to dlouhé a samozřejmě těžké. Došlo to do fáze, že mě achilovka bolela i v normálním životě mimo hřiště. Domluvili jsme se s doktorem, že do toho řízneme. Musel jsem si nechat obrousit kost. Bylo nepředvídatelné, jak se noha bude na přelomu roku chovat. Směrovali jsme to k tomu, abych v lednu začal s klukama trénovat. Věřím, že to bude držet. Nějaké manko samozřejmě mám, protože jsem běhal jenom rovně bez změny směrů. Teď mě bolí všechno, ale pata ne. (úsměv) Jsem rád, že už můžu pracovat naplno. Pro mě pod novým trenérem.“

Zvláštní, že?

„Minulý rok jsem to všechno vnímal jenom z videa. Změny to jsou, trenér po nás chce nějaké jiné věci. Musíme si na to zvykat. Je to možná důraznější, razantnější. Ale to k tomu patří. Každý trenér má svůj styl.“

Jak vidíte vaši pozici v týmu? Starší hráči vesměs končí…

„Bohužel mě ten přerod zastihl víc mimo hřiště než na něm…Věděli jsme, že nás to jednou může čekat. Patří to k fotbalovému životu. Se spoustou kluků hraju teď na tréninku poprvé. Musíme se sehrát. Trochu to bolí a drhne. Možná je výhoda, že tady byl trenér už na konci roku a mohl nás poznat. O mé pozici v týmu se budu ještě bavit s trenérem.“

Stihl jste se rozloučit s Milanem Petrželou?

„Potkáváme se v jeho fotbalové akademii. Budeme se dál vídat. Před operací jsem tam párkrát byl. Asi bych se chtěl do toho s prckama zapojit.“

Na odchodu do ostravského Baníku je záložník Michal Kohút. Popichujete ho?

„Vtípky a narážky tam samozřejmě jsou. Byly by všude jinde.“