Dukla zbrojí do boje o záchranu: šikula z Dynama, Brazilec i zkušený útočník

Velmi hektickou zimu za sebou má o záchranu bojující Dukla. Z českých fotbalových klubů žádný nepřivedl tolik hráčů, kteří by se měli okamžitě posunout do základní sestavy, jako právě armádní celek. Ze sedmi příchozích by se hned šest mělo posunout do základní jedenáctky a pomoct Dukle v náročném boji o přežití v Chance Lize. Mezi největší posily se řadí Marcel Čermák z Českých Budějovic a Jhon Mosquera z Plzně.

„Potřebujeme hráče do obrany, do zálohy i do útoku. Speciálně do obrany nějaké hráče určitě potřebujeme. Musíme se o tom pobavit s vedením a podle toho se k situaci postavíme,“ stěžoval si trenér Petr Rada na stav kádru po posledním podzimním kole, kdy Dukla prohrála doma s Hradcem Králové 1:2.

Posily přišly. A přišly, přesně jak kouč vyzýval, na všechny posty. Červenožlutý dres tak v jarní části sezony bude oblékat hned sedm nových hráčů.

Největší obměna přišla v zadních řadách. Trenér Rada opakovaně běsnil při inkasovaných brankách svého výběru a v zimě přivedl úplně novou obrannou čtveřici. Už v prvním jarním kole na půdě Českých Budějovic se na pozici stopera postavil Jaroslav Svozil, který do týmu přišel z Karviné.

Těsně před restartem Chance Ligy pak Dukla získala na hostování z Liberce i Mariose Pourzitidise z Liberce, který na soupisce v sobotu ještě chyběl, ale vzhledem k vyloučení a následnému trestu kapitána Jana Peterky se dá předpokládat, že se řecký stoper v sobotu ukáže na hřišti od první minuty.

Kraje hřiště by měli pilovat Rajmund Mikuš a Jorginho. Prvně jmenovaný se do Prahy přesunul z Karviné a dokáže zahrát na kraji obrany i zálohy. V aktuální sezoně se usadil na pozici pravého obránce a na tomto postu odstartoval i své působení na Julisce. Společně s parťákem z Karviné Svozilem by měl do defenzivy Dukly přinést potřebnou zkušenost.

Na levou stranu pak přišel Brazilec Jorginho, kterému vypršela smlouva ve finském Ilves, odkud zamířil do Prahy. S Duklou si plácnul na konci října a s týmem se tak začal připravovat už na konci minulého roku. V prvním jarním kole se postavil na levý kraj zálohy, ale nedělá mu žádný problém plnit roli ofenzivně laděného krajního obránce.

Posila i jako oslabení konkurenta

Největší posilou v boji o záchranu je šikovný středopolař Marcel Čermák. Jeho odchod z Českých Budějovic navíc znamená velké oslabení hlavního kandidáta na přímý sestup, což Dukle hraje do karet. Jeho technika a přehled by pak měly pomoct ke zlepšení Pražanů především v ofenzivní části hřiště, kde mají dlouhodobě problém s vytvářením šancí a střílením branek. Podle statistik je Dukla nejméně nebezpečným týmem v lize, když si v dosavadním průběhu sezony vytvořila příležitosti s celkovou hodnotou jen něco málo přes šestnáct očekávaných gólů.

Další útočnou zbraní, která by měla tato nelichotivá čísla změnit, je zkušený Kolumbijec John Mosquera. Ofenzivnímu univerzálovi skončila smlouva v Plzni, kde se na hřiště dostával jen minimálně, a do konce ročníku se upsal Dukle.

(Zatím) Posledním nově příchozím je mladý útočník Kevin-Prince Milla z rakouského Grazeru. Jeho podzimní hostování ve druhé rakouské lize nebylo příliš úspěšné, když v jedenácti zápasech vstřelil jen dvě branky a na jaře se tak bude prát o místo v sestavě především s Jakubem Řezníčkem a Murisem Mešanovičem. Ze všech nově příchozích hráčů tak má kamerunský forvard asi nejtěžší pozici směrem k hernímu vytížení.

Zbylá šestice by ale neměla přesvědčovat realizační tým Dukly dlouho. Čtveřice posil (Čermák, Jorginho, Mikuš a Svozil) se v základní sestavě objevila v již zmiňovaném úvodním jarním kole proti Dynamu a pátý Mosquera se do zápasu dostal z lavičky.

Na všechny nové tváře tak bude Dukla hodně sázet při cestě za hlavním cílem jara, kterým je pochopitelně záchrana v nejvyšší soutěži. Díky tragické sezoně Budějovic se Dukla nemusí tolik strachovat o přímý sestup, ale ani případná baráž nemusí být pro prvoligové celky zárukou. A tak se veleúspěšný klub druhé poloviny minulého století musí výrazně zlepšit, pokud se chce posunout na třinácté místo, které zaručuje jistotu setrvání mezi elitou.

Příchody

Jorginho (27), obránce

Jaroslav Svozil (31), obránce

Marios Pourzitidis (25), obránce

Rajmund Mikuš (29), obránce, Karviná

Marcel Čermák (26), záložník

Jhon Mosquera (34), záložník

Kevin-Prince Milla (21), útočník

Odchody