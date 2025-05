Plzeň nabíjí ofenzivu! Ladra už má mít po prohlídce, hotový je Višinský

V sobotu přesvědčivě uhájila ligové stříbro, když doma svalila Jablonec 4:1. Viktoria Plzeň uzavřela úspěšnou sezonu, zároveň už se chystá na značné letní změny. V klubu se rozloučil kapitán Lukáš Kalvach (29) a krajní hráč Cadu (27), odejít může i největší hvězda Pavel Šulc (24). Západočeši tradičně s předstihem zajímavě vylepšují kádr. Podle informací iSportu dojde v nejbližší době k oficiálnímu představení dalších dvou hráčů do ofenzivy – Denise Višinského (22) a Tomáše Ladry (28), o něhož se zajímala i Sparta.

Po druhé úspěšné sezoně pod Miroslavem Koubkem čeká Plzeň zase letní fáze přestavby. Klubu v sobotu zamávali Lukáš Kalvach a Cadu, proti Jablonci možná naposledy v červenomodrém dresu dvakrát skóroval Pavel Šulc. „Necháme se překvapit,“ odpovídal nejproduktivnější hráč ligy (24 bodů, 15+9), zda v létě odejde vyzkoušet zahraniční top ligu.

Viktoria musí v létě nahradit osu týmu. „Jako sochaři budeme tvořit nějakou jinou, novou strukturu,“ pověděl po stvrzení druhé ligové příčky trenér Miroslav Koubek, který ve své třetí plzeňské éře začne s týmem třetí sezonu. Mimo jiné ho čeká výzva v podobě kvalifikace Ligy mistrů, Plzeň vstupuje do 2. předkola nemistrovské větve.

Plzeň tradičně posiluje s předstihem

Adolf Šádek a jeho kolegové ve vedení tradičně nelení a nové hráče shání s předstihem. Z Trnavy je hotový příchod urostlého defenzivního záložníka a slovinského reprezentanta Adriana Zeljkoviče (22), už od zimy je podepsaný hradecký levonohý krajní obránce Karel Spáčil (21).

Aktuálně jde do finiše transfer dvou kvalitních ligových hráčů do ofenzivy. Podle informací iSportu by měl být už v pondělí oficiálně oznámený příchod Denise Višinského (22), jenž po třech letech skončil v Liberci. Jako volný hráč přišel zadarmo, čeká ho EURO jednadvacítek a dřímá v něm značný potenciál – poslední sezona ve Slovanu mu vyšla, s bilancí 9+3 byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Plzeňský trenér Koubek si ho dle informací iSportu dokáže představit i ve spolupráci se Šulcem, pokud v týmu zůstane.

Západočeši by měli brzy úspěšně dotáhnout i příchod dalšího zajímavého hráče do ofenzivy. Zdravotní prohlídku už má mít za sebou Tomáš Ladra (28), kterého Plzeň zlákala z Mladé Boleslavi. Stejně jako u Višinského by jeho příchod mohla oznámit v pondělí, opět jde o nejproduktivnějšího hráče týmu – Ladra skončil sezonu s bilancí 4+7, dlouhodobě jde o jednoho z nejlepších útočných hráčů ligy.

Cena klíčového hráče středočeského celku, kde má smlouvu do léta 2027, se pohybuje okolo 1,5 milionu eur (37,5 milionu korun), což je částka, kterou je Plzeň schopna zaplatit. Zajímala se o něj i Sparta, závod o hráče ale nejspíš vyhrála družina ze západu. Ve hře může být i hráčská kompenzace v podobě hostování, podobně jako to udělala Plzeň v zimě s Tomem Slončíkem, který má za sebou úspěšné jaro v Hradci.

Pro léto splněno?

Pokud zmíněné posily klapnou, Plzeň bude mít pro léto takřka splněno. Zesílit pozice ještě potřebuje na stranách hřiště. Hodně se věří v návrat Cheicka Souarého, který se zotavil ze zlomeniny zánártní kůstky a už trénuje.

„Zdá se, že je zdárně vyléčený, probíhá u něj postupný výstavbový trénink, aby se vrátil na potřebnou kondiční úroveň. Jeho dovolená bude trošku jiná, chceme ho připravit do stavu, aby mohl začít naplno letní přípravu,“ prozradil Koubek po Jablonci.

Přijít by mohl ještě jeden záložník, Plzeň stejně jako další velcí ligoví hráči čekají, jak se vyvine situace v Jablonci, především po čtvrtečním soudu s klubovým šéfem Miroslavem Peltou. Pro Plzeň mohou být zajímaví drobný polař Michal Beran (24) nebo ofenzivnější Sebastián Nebyla (23).

Viktoria se bude rozhlížet ještě po stoperovi, byť klub dál počítá i s kapitánem Lukášem Hejdou (35), který v sezoně nastupoval minimálně.

Kalvach a Cadu se už rozloučili

V sobotu proti Jablonci se po šesti letech s Plzní rozloučil kapitán Kalvach. Z rohů přihrál na dvě branky (Šulcovi a Dwehovi), v 69. minutě šel dolů a vychutnával si ovace od spoluhráčů, nejbližší rodiny, kamarádů i fanoušků.

V Plzni vyhrál titul, zahrál si Ligu mistrů. Mimo jiné odehrál 55 pohárových utkání, celkem 256 zápasů. „Nejsilnější vzpomínky jsou první titul, zápasy na Interu, Barceloně, Bayernu, bylo toho spousty, Jde o splnění mého dětského snu, za to jsem moc vděčný,“ prohlásil v rozlučkovém videu. Jeho novou štací by měl být Slovan Bratislava.

Do posledního zápasu sezony naskočil i Cadu, který v posledních dvou sezonách zanechal v Plzni značnou stopu. Na nové smlouvě se ale nedohodl a shání nové angažmá. Sledovali ho ve Slavii, možností může být stejně jako u Kalvacha bratislavský Slovan. V zákulisí se hovoří o tom, že jsou jeho požadavky přemrštěné.