Kameník dostal Vyškov potřetí do baráže, pak odchází k repre: Je to pro mě čest

Multikulturní Vyškov? Bývávalo, teď už spíš ryze česká Příbram. Hitem Lásko má, já stůňu od Heleny Vondráčkové se v prostějovské kabině po výhře 2:0 slavil třetí postup do baráže v řadě. „Hráčům je třeba za 46 bodů poděkovat, výkon za celou sezonu byl velmi dobrý. Právem si zaslouží další dvě utkání,“ hodnotil trenér Jan Kameník, jehož mužstvo ve středu v Drnovicích vyzve Duklu. Odveta v Praze je na programu v neděli, hned po ní se kouč přesouvá k reprezentaci do 21 let.

Nemuseli jste se ani dívat na Táborsko, všechno jste si uhráli sami. Ceníte si toho?

„Jsme za to rádi. Během jara jsme párkrát zakopli, všichni viděli, že jsme chytili domácí sérii čtyř zápasů, kde jsme získali jen dva body. Což bylo žalostně málo. Na druhou stranu soutěž byla velmi vyrovnaná, ztrácely i ostatní týmy a my se pořád zuby nehty drželi nahoře. Jsem rád, že jsme v posledních dvou utkáních dokázali zabrat a najít morální sílu, byť to bylo proti těžkým, kvalitním soupeřům. Je to jejich zásluha.“

Už jste stihl Duklu analyzovat?

„Po večerech, po chvilkách. Něco jsem viděl, ale tím, že jsme baráž ještě neměli jistou, museli jsme plnou koncentraci vnést do utkání s Prostějovem. Nemohli jsme se úplně rozptylovat. Samozřejmě jsme po utkání sledovali zápas Táborska, ale všichni jsme to chtěli mít ve vlastních rukou a rozhodnout to sami pro sebe. Teď máme dva dny na to, abychom se nachystali. Řekl jsem jim v kabině, že každý z nich musí udělat maximum pro to, aby byl připravený. My jako trenéři jsme zodpovědní za to, abychom je na to nachystali.“

Jaký dvojzápas očekáváte? Respektive co připravíte, abyste prolomili barážovou zeď?

„Každý zápas začíná 0:0, budu doufat, že hráči nabrali v posledních dvou zápasech sebevědomí. Stojíme proti velmi kvalitnímu soupeři, který na jaře nabral skvělou formu a v zimě velmi dobře posílil. O tom se vůbec nemusíme bavit. Vyhrál celou řadu těžkých utkání, což je benefit oproti nám. Navíc se na baráž chystal delší dobu. My doufáme, že se dáme co nejdřív do pořádku, abychom posbírali zbytky sil na středu. To je klíčové. Cíl je takový, abychom měli ještě v neděli reálnou šanci postoupit. Chceme to odehrát důstojně, zodpovědně, abychom si v odvetě na Dukle mohli říct o ligovou příslušnost. Vlastní barážovou zkušenost mám takovou, že jsme třikrát prohráli a jednou remizovali. Takže doufám, že do třetice se nám povede aspoň jednou zvítězit.“

Zkuste porovnat, jak je na tom současný kádr oproti těm dvěma barážovým předešlým.

„Těžko se to dá odhadovat. Ale řekl bych, že v rámci minulého i předminulého roku byl tým hodně zaměřený na individuální kvalitu. Hráči jako Alégué, Kanakimana nebo Dweh měli velkou individuální kvalitu. Tento tým je víc pospolu, u sebe. Neřekl bych, že je tady lepší parta, ale je tady jinačí parta. Díky jinému poměru českých hráčů s přidanou hodnotou. Cítil jsem z jarní části sezony, že hráči jsou tady rádi. Jsou spokojení s tím, že dobře trénují. Atmosféra byla dobrá, takže budu doufat, že tohle bude klíčový element baráže.“

Nicméně potom se Vyškov stejně stane Příbramí...

„Hořká pilulka, protože jsme tady strávili dva roky a dva měsíce. Kádr se hodně obměňoval. Pokud jsem počítal správně, je tady se mnou od úplného začátku pouze David Němeček a Rosťa Horáček. Takže tři lidé, zbytek jsme budovali a hráčský kádr každý půlrok skládali znovu. O to byla práce těžší. Ale poděkování patří vedení a Blue Crow, díky nim jsme dokázali přivádět kvalitní hráče. To, že to teď končí takhle... Na jednu stranu prožívám hezké emoce, na druhou jsme všichni trochu zklamaní. Přáli bychom si pokračovat dál společně.“

To bylo vidět i na fanoušcích, kteří vás vyvolávali v průběhu duelu.

„Skvělý pocit, děkujeme jim za to. Byl to možná nejpočetnější výjezd. Deklarovali jsme, že bychom rádi lidem do Drnovic přivedli ještě jeden ligový tým. Jsem hrozně rád, že se to podařilo. Na rovinu: největší štěstí každého trenéra nebo člověka je udělat někomu radost tím, co sami máte hrozně moc rádi. Těší nás to, všechny bych chtěl na poslední zápas do Drnovic pozvat, aby přišli v co největším počtu a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru.“

Potvrdíte informace iSportu, že nastupujete na FAČR k jednadvacítce do pozice asistenta Michala Bílka?

„Na FAČR jsme domluvení od nového soutěžního ročníku, budu spolu s Markem Bakošem součástí nového realizačního týmu Michala Bílka. Hned v neděli po utkání na Dukle začíná v Jablonci třídenní sraz nové kategorie U21, takže program je velmi náročný, ale vážím si toho. Reprezentovat Českou republiku je pro mě velká čest, zvlášť v seniorské kategorii U21. Celou řadu hráčů jsem teď viděl běhat po druholigových trávnících, za spolupráci s Michalem Bílkem jsem rád. Měl jsem možnost s ním pracovat už ve Zlíně a Jihlavě, trenérsky a lidsky máme k sobě blízko. Těším se.“