Veselý: 100 ligových zápasů. Odmítl jiné nabídky, stal se tváří Bohemians

Pozice trenéra Bohemians je velmi pevná. Jen málo ligových koučů může cítit takovou oblíbenost u fanoušků a důvěru vedení jako Jaroslav Veselý. V Ďolíčku už je víc než čtyři roky bez jediné přestávky. V lednu 2022 u Klokanů nastoupil jako asistent Luďka Klusáčka, po sérii neúspěchů ho ale zanedlouho nahradil v roli hlavního kouče.

Že by to s vršovickým klubem dotáhl až na sto zápasů, mu tehdy vůbec nepřicházelo na mysl. „Když jsem nastupoval, hlavně jsem řešil, abychom nespadli,“ vzpomínal na těžké začátky v Ďolíčku. „Tehdy by mě to vůbec nenapadlo a moc si toho vážím,“ doplnil.

První Veselého sezona (2021/22) se Klokanům opravdu příliš nevyvedla. „Bylo to kritické a na poslední chvíli jsme doháněli velkou ztrátu,“ lovil v paměti první kroky v pozici hlavního trenéra ligového celku. Bohemians tehdy skončili na čtrnáctém místě a příslušnost mezi elitou zachraňovali až v baráži proti Opavě, kde uspěli v součtu obou zápasů 3:0.

Střih. Rok nato v Ďolíčku slavili historický postup do Evropy. Současný asistent u reprezentace tak dosáhl na nejlepší klubové umístění od roku 1987. K tomu tým dostal až do semifinále domácího poháru, kde sen o finálové účasti pohřbila Slavia až vyrovnáním v šesté minutě nastavení a následným obratem skóre v prodloužení.

Před sezonou se čekalo víc

Po takřka legendárním výletu na předkolo Konferenční ligy do norského Bodö za severní polární kruh přišla další zpackaná sezona a konečné třinácté místo v tabulce. Veselý mezitím nastoupil také jako asistent trenéra u reprezentace, ale vedení Bohemians dávalo celou dobu jasně najevo přání, aby hlavní kouč ve funkci zůstal.

Před aktuálním ročníkem byla očekávání pochopitelně vyšší než další boj o záchranu. Klokani sice přezimovali znovu ve spodní šestce, ale díky dvěma výhrám na startu jara se vyšvihli do středu tabulky na deváté místo.

„Pokud by nám začátek nevyšel, museli bychom se hodně koukat pod sebe. Takhle máme větší možnost si zápasy užívat, dávat do nich víc energie a lásky k fotbalu. Zkrátka jít na hřiště pobavit sebe a diváky,“ líčil kouč.

Velkou zkouškou bude v tomto ohledu víkendový střet s Hradcem Králové, odkud Veselý pochází. Votroci jsou před Bohemians jen díky lepšímu skóre a Pražané mají soupeři co vracet za ostudnou prohru 0:3 z loňského prosince. Tento propadák Veselý označil za jeden z nejhorších výkonů jeho éry.

Nyní se podle něj ukáže, jak si jeho mužstvo skutečně stojí. „Proti Budějovicím to bylo spíš povinné vítězství. Teď nás čekají dvě velké zkoušky a v nich se ukáže, jak moc jsme konkurenceschopní v konfrontaci s vyrovnanými soupeři,“ motivoval před nadcházejícími zápasy s Hradcem Králové a Libercem.

Pro další boje by 47letý taktik do týmu rád přivedl ještě nějakou posilu před koncem přestupového období. „Já bych nějaký příchod přivítal, jenže vedení nechce,“ popisoval se smíchem Veselý situaci na transferovém trhu. „Každý správný trenér musí být nespokojený a šlapat po vedení.“ Trenérovi s bohatými zkušenostmi z nižších soutěží ovšem nedělá velké potíže se přizpůsobit dané situaci. Mužstvo nezřídka mění rozestavení a prakticky se nedá předpovídat, jestli Bohemians vyběhnou na hřiště v systému se třemi, nebo čtyřmi obránci.

Vepředu pak většinou spoléhá na ve výborné formě hrajícího Júsufa, který dvěma jarními trefami vystřelil Klokanům hned šest bodů a prožívá statisticky nejlepší sezonu v Česku. „Když jsem v létě zjistil, že by bylo možné získat Júsufa, tak se do toho vedení taky tolik nechtělo, a teď jsou všichni rádi, že ho tady máme,“ připomněl Veselý okolnosti návratu bahrajnského útočníka do Ďolíčku.

Vytáhlý forvard je s osmi brankami třetím nejlepším střelcem ligy a tým se často spoléhá na jeho vynikající schopnosti ve vzduchu, kde dokáže zalepit dlouhé nákopy, nebo je prodloužit směrem k za něj nabíhajícím křídlům. Tahoun Bohemians si spolupráci s trenérem nemůže vynachválit. „Jsem za něj rád. Přeju mu, aby odtrénoval dalších sto zápasů a aby s námi byl úspěšný. Mám s ním skvělý vztah a stejně tak všichni ostatní hráči,“ oceňoval kouče Júsuf.

V komunikaci s největší hvězdou týmu pak trenérovi pomáhají zkušenosti z působení ve Spojených arabských emirátech, kde zastával pozici asistenta nejprve Ivana Haška a později Luďka Klusáčka.

Právě díky spolupráci s těmito dvěma muži se Veselý později dostal i na své současné pozice. Klusáček ho přivedl do Bohemians a Hašek pak k českému reprezentačnímu týmu.