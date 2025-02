Český problém: chybí wingbeci. Proč na krajích v lize dominují cizinci?

Lize vládne nezdolný cizinec, slávista ze Senegalu. Kdyby nebyl zraněný – a často podivně umanutý – šlapal by mu na paty Ekvádorec ze Sparty. Rovněž v Plzni drží v ideálních časech místa wingbeků cizinci. Co stojí za tím, že tento klíčový post, krále prostoru u lajny, české prostředí vychovává velmi ztuha a sází do prostoru místní klasiku, tedy pracanty s nepříliš vytříbenou kreativitou?