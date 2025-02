Pekarík po bláznivé premiéře: Tohle jsem nezažil. Nikdo nemá hlavu dole

Ztělesněná zkušenost do obranných řad. To znamená příchod Petera Pekaríka k fotbalistům Českých Budějovic. Osmatřicetiletý slovenský reprezentant při své premiéře v dresu posledního týmu Chance Ligy viděl už v prvním poločase dvě červené karty nových spoluhráčů a porážku 2:3 s Jabloncem. Borec s bohatými zkušenostmi z bundesligy i tak vidí v mužstvu potenciál na zlepšení.

Pět gólů, penalta, dvě vyloučení i několik zásahů VAR. Trochu bláznivá premiéra v české nejvyšší soutěži, viďte?

„Bylo to velmi těžké, ale jsem hrdý na všechny chlapce, na celou kabinu, protože nechali na hřišti všechno. S takovýmto odkazem musíme jít i do dalších zápasů a body určitě přijdou.“

Do zmíněné penalty to ale byla vyrovnaná partie, nebo ne?

„V úvodu se nám docela dobře dařil záměr, kdy jsme šli do vysokého presinku, drželi jsme většinou balon. Bohužel zápas ovlivnily dva inkriminované momenty, tedy penalta, červená karta a další červená. Tohle jsem ve své dlouhé kariéře zažil poprvé. První poločas jsme dohrávali v devíti hráčích, takže potom to bylo velmi obtížné. Ale jsem velmi pyšný na všechny hráče, na celou kabinu.“

Čekal jste při přezkumu zákroku na Chramostu, že z toho vzejde dvojnásobný trest?

„Určitě ne. Byl to šok pro celý tým. To byl skutečně velký zásah do zápasu, do toho okamžiku jsme měli vývoj utkání pod kontrolou, s výjimkou jedné situace, kdy nás podržel Colin Andrew. Hra z naší strany byla do té doby slušná, vyrovnaná a všechno ovlivnily dva momenty.“

Vstřelit ve dvojnásobném oslabení dva góly Jablonci, to je v situaci posledního Dynama asi příjemný paradox, že?

„Samozřejmě, že tohle je jen pozitivní věc. Svědčí to o tom, že jsme nedali hlavy dolů, ale bojovali jsme dál, jak jsme si řekli o přestávce. Že tam necháme všechno, a tak to i bylo. Myslím, že i diváci nás v závěru ocenili. S takovýmto přístupem a nasazením musíme jít i do dalších zápasů a jsem přesvědčený, že budeme bodovat.“

Jak jste vnímal spolupráci v obranné čtveřici nebo souhru se záložní řadou?

„Byl jsem se spoluhráči týden, zvykáme si na sebe. Myslím, že s tím v zápase nebyl problém, navíc jsme si v tréninku leccos vyzkoušeli. V důsledku nepříznivých okolností v zápase už nebylo možné se vysouvat dopředu a důraz byl hlavně do defenzivy, když jsme hráli v devíti. Ale je na čem stavět.“

V jakém rozpoložení jste našel kabinu posledního týmu tabulky?

„Když jsem přišel poprvé do kabiny, na všech jsem pozoroval velké odhodlání. Nikdo neměl hlavu dole, v kabině je pozitivní duch. Všichni jsme se shodli v tom, že pokud odvedeme v zápase to, co proti Jablonci a současně se vyvarujeme zaváhání, vše může mít stoupající tendenci. A v to i pevně věřím.“