SESTŘIHY: Kubala táhl Baník, ale zranil se Ewerton. Výhra Boleslavi

Sigma si připsala třetí jarní výhru. Po skalpech Plzně a Pardubic Hanáci uspěli proti Dukle 3:1. Baník zlomil Teplice dvěma góly ze závěru, když se v poslední čtvrthodině pokaždé trefil Filip Kubala. Mladá Boleslav zničila Pardubice 3:0 poté, co o své výhře rozhodla už v prvním poločase. Sparta vyzrála na Dynamo, ovšem závěr dohrála bez vyloučeného Uchenny. Celý program završí nedělní šlágr Slavie v Plzni. SESTŘIHY ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.

Sigma nakročila do elitní šestky

Olomoucký Muritala ve 23. minutě vybojoval přímý kop, který okamžitě rozehrál. Mikulenka měl na křídle dost prostoru na přesný centr a Šíp s pomocí odrazu o zadní tyč otevřel skóre. V 51. minutě se Muritala uvolnil na křídle, přihrál před šestnáctku a nehlídaný Breite tvrdou ranou pod břevno překonal Hrušku. Po Svozilově faulu na Zorvana ještě hosté zahrávali penaltu, kterou střídající Kliment v 78. minutě proměnil a 13. brankou v ligové sezoně si upevnil vedení v tabulce střelců. Dukla dostala šanci po ruce Elbela ve vápně a zásahu videorozhodčího. Střídající Hora ve čtvrté minutě nastavení pokutový kop s přehledem proměnil, šlo přitom o jedinou střelu domácích na branku za celý zápas.

Střídající Kubala rozhodl o výhře Baníku

Pro Baník začal zápas nešťastně, už ve 4. minutě odkulhal z hřiště zraněný Ewerton. Jalový tlak Ostravských pomohl prolomit v 77. minutě střídající Kubala, který po zmatku v pokutovém území a dvou vyražených pokusech spoluhráčů do třetice prudkou ranou zavěsil pod břevno. Rozhodčí u videa pár minut přezkoumávali ofsajdové postavení, ale branka platila. Kubala se stal hrdinou utkání. V 85. minutě Kohút nacentroval z rohu míč na hlavu domácího útočníka, který z malého vápna i s pomocí nerovného terénu podruhé překonal chybujícího Ludhu a zapsal svou třetí trefu v ligové sezoně. Dva góly v jednom zápase nejvyšší soutěže dal Kubala počtvrté v kariéře.

Hororový úvod popravil Pardubice

Matyáš Vojta se v 8. minutě dočkal sedmého gólu v ligovém ročníku, když po rohu dostal do sítě odražený míč po Marešově střele do břevna. Ve 14. minutě navíc domácího kapitána Vacka při rozehrávce obral o míč Stránský a se samostatným únikem na Vorla si střelou k tyči s přehledem poradil. V 35. minutě Šehič upadl ve vápně po kontaktu s Ibrahimajem a rozhodčí Szikszay nařídil penaltu. Ani z ní neukončili Pardubičtí čekání na premiérový jarní gól, Simonovu slabou a nepříliš umístěnou střelu brankář Mandous pohodlně chytil přímo do rukavic. V 52. minutě navíc Ladrův centr proletěl skrz nejistou obranu až na zadní tyč k Johnovi a ten zblízka hlavou vstřelil druhou branku v ligové sezoně. Mladá Boleslav vyhrála venku po dvou porážkách, Pardubice doma nebodovaly podruhé za sebou.

Gólman Dynama čaroval, Uchenna vyloučen

Stejně jako v první půli i po změně stran si Sparta delší dobu nevypracovala větší šanci. Trápení domácích skončilo po více než hodině. Kapitán Panák vyrazil s míčem z poloviny hřiště, obešel dva soupeře a přihrál Lacimu, na jehož přízemní zakončení Andrew nestačil. Definitivní uklidnění přinesl úřadujícím mistrům hlavou Zelený po rohovém kopu střídajícího Kairinena. Druhá trefa Laciho v utkání neplatila kvůli faulu Kuchty na Andrewa, hlavní sudí Radina odvolal branku po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů.

V nastavení Uchenna, který už měl žlutou kartu, zastavil unikajícího Douděru, Radina však faul neodpískal. Do hry ale znovu vstoupil videorozhodčí a hlavní sudí po přezkoumání situace nigerijského obránce rovnou vyloučil. Krátkou přesilovku Dynamo záhy využilo. Konečný výsledek totiž upravil v deváté minutě nastavení hlavičkující Václav Míka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 64. Laçi, 75. Zelený Hosté: 90+8. Míka Sestavy Domácí: Vindahl – Uchenna, Panák /C/, Sørensen (81. Ross) – Wiesner (76. Penxa), Vydra (65. Kairinen), Laçi, Kofod, Zelený (76. Birmančević) – Rrahmani (46. Krasniqi), Kuchta. Hosté: Andrew – Pekarík /C/, Koné, Brabec, Hodouš – Míka, Krch (60. Hubínek) – Ekpai (82. Ogiomade), Tischler (71. Berberi), Osmančík (60. Douděra) – Adediran. Náhradníci Domácí: Surovčík, Heerkens, Ross, Ševínský, Vitík, Kairinen, Birmančević, Krasniqi, Olatunji, Penxa, Mokrovics Hosté: Janáček, Čoudek, Gorosito, Berberi, Havelka, Douděra, Hubínek, Ogiomade, Polanský Karty Domácí: Uchenna, Uchenna (č) Hosté: Koné, Míka Rozhodčí Radina – Machač, Beneš Stadion epet Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 14 955 diváků

