Mihálik dolů, Griger nahoru? Hradec přemýšlí, co udělat s trápením v útoku

Dostat míč do brány, zejména pro útočníky, je v Hradci Králové složitě řešitelný problém. Trenérský štáb v čele s Davidem Horejšem se proto velmi vážně zaobírá myšlenkou, že na špici sestavy udělá zásadní změnu. Ondřeje Mihálika, neproduktivního běžce, zřejmě v sobotu proti Jablonci usadí na lavici, a důvěru vloží do Adama Grigera. V úvahu připadá ještě radikálnější řešení, a to v týmové hierarchii dramatický posun pro mladíka Davida Jurčenka.

Dvaadvacet branek ve stejném počtu utkání je skromná bilance ofenzivních aktiv Votroků v dosavadním průběhu sezony. Byť na jaře vstřelili tři góly do sítě Pardubic (3:0) a před čtrnácti dny dvě trefy zaúčtovali v pohledném duelu s Bohemians (2:2), problém s produktivitou hráčů, kteří mají sokům vpichovat ampule s gólovými jedy, je stále hmatatelný.

Ve východočeském derby určili ráz zápasu stoper Tomáš Petrášek a defenzivní středopolař Samuel Dancák, v nastaveném čase učinil kosmetickou úpravu skóre Adam Griger, když z rychlého brejku zakončoval do prázdné branky. O týden později byl Hradec neškodný na Letné, aby v dalším duelu doháněl manko 0:2 s klokaní partou. Góly? Václav Pilař a opět stoper, tentokrát Karel Spáčil.

Jestliže mezi úspěšnými bombery hledáte jméno Ondřeje Mihálika, tak marně. Právě 27letý útočník je zavalen kritickou lavinou z řad fanoušků, údajně ani uvnitř klubu nepanuje jednotný názor na přínos bývalého šlechtěného talentu českého fotbalu.

Čísla mluví jasně: v aktuální sezoně je to od Mihálika bída. Jediný gól zapsal do statistik v domácím zápase s Duklou (1:0). Mužstvu zařídil tři body šikovným úderem nohou do přízemního centru Daniela Horáka. To se psal 17. srpen. Od té doby čeká rychlonohý hráč na další trefu. Na podzim už pálil jen do tyčí, celkem čtyřikrát, na jaře však ani to.

V ročníku byl šestnáctkrát členem základní sestavy, třikrát šel na plac z lavičky a ke dvěma zápasům nemohl nastoupit z důvodu disciplinárního trestu. Celkem odehrál 1180 minut. Jen jednou se nedostal na hřiště, a to v Jablonci při porážce 0:2.

Variantou i mladík

Ani v sobotní jarní odvetě by neměl v ději účinkovat. Přednost má dostat Adam Griger, fyzicky skvěle vybavený centrforvard, který v létě přišel ze španělské Granady. Sice také nemá omračující bilanci, během 851 minut se prosadil třikrát, nicméně je to pořád o dost víc než jeho přímý konkurent.

„Hned v prvním zápase dal gól. Všichni říkali, že konečně máme útočníka. Ale my jsme věděli, že jeho výkony mohou přirozeně na chvíli poklesnout, protože za sebou neměl kvalitní přípravu. Důležité ale je, že jsme o tom s ním mluvili a vidíme, že má skvělý charakter. Pracuje naplno a jeho potenciál je v trénincích zřetelný. Jsme přesvědčeni, že jeho čas přijde,“ pravil na startu jara trenér David Horejš.

Ta chvíle zřejmě přijde právě v sobotu. Variantou je i nasazení jednadvacetiletého Davida Jurčenka, který víc než uspokojivě odehrál dvacetiminutovou porci v zápase s Bohemians.

Co bude s Mihálikem? Trenérský štáb nad ním nechce lámat hůl. Je spokojený s jeho pracovitostí, s běžeckými daty a aktivitou při presinku. Navíc má i podporu spoluhráčů, zejména podhrotových, kterým se s Mihálikem hraje dobře. Pravdou však je, že v Hradci od něj čekali výraznější produktivitu. Na druhou stranu, rodák z Jablonce nad Nisou nikdy nebyl typickým zakončovatelem.

O posílení se diskutovalo

Nejvíce branek Mihálik nasázel krátce po příchodu mezi dospělé. V sezoně 2016/17 pomohl mateřskému Jablonci sedmi brankami, od té doby se na takové číslo nedostal. V uplynulých sedmi ligových ročnících se radoval jen v patnácti případech. V Plzni povětšinou střídal, během roku v Českých Budějovicích se zastavil na deseti bodech (4+6) a po příchodu do Uherského Hradiště jeho minutáž postupně uvadala…

I proto v Hradci během zimy hodně diskutovali nad posílením útočné pozice. „Pokud bychom přivedli útočníka, měl by to být hráč, který bude mít na to, aby pravidelně nastupoval v základní sestavě,“ vysvětloval Horejš.

Hráče požadovaných kvalit ale Hradec do uzávěrky přestupů nesehnal. Se Spartou komunikoval ohledně Radka Šilera. Jenže v jeho případě by šlo jen o zvýšení konkurence, nikoliv o požadované eso na hrot. Šiler nakonec skončil v Teplicích, Hradec z béčka povýšil Jurčenka a do Zlína poslal na přestup nevytíženého Matěje Koubka, na hostování do Chrudimi odklonil Matěje Náprstka, letní akvizici z Jablonce.

Pokud se nerozstřílí Griger, případně mladý odchovanec Jurčenko, bude hledání TOP střelce pokračovat i během letního transferového okna.

Útočníci Hradce v sezoně 2024/25:

Ondřej Mihálik

Zápasy: 19

Minuty: 1180

Branky: 1

Asistence: 2

Adam Griger

Zápasy: 15

Minuty: 851

Branky: 3

Asistence: 0

Ondřej Šašinka

Zápasy: 4

Minuty: 15

Branky: 0

Asistence: 0

David Jurčenko

Zápasy: 1

Minuty: 21

Branky: 0

Asistence: 0