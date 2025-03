Veselý: Faul na Hůlku byl na zlomení nohy. Červená? Bez komentáře

Bylo vyloučení Čermáka důvodem vaší porážky?

„Musím hodnocení rozdělit na dvě části – před kartou a po kartě. Chtěli hrát na Slavii aktivně, vysoko, napadat domácí, běhat s nimi. To se nám dařilo s nějakou mírou štěstí. Po vyloučení Čermuse dávali domácí hodně míčů za obranu. My si s tím poradili, postupem času jsme v poli byli schopní hru v některých fázích vyrovnat. Po červené kartě jsme ale museli změnit strategii, jít do hlubšího bloku a hrát jinak, abychom to přežili do poločasu. Přeskupili jsme řady. Do druhé půle jsme nevstoupili špatně, ale bohužel jsme inkasovali ze situace, která šla nejsnadněji řešit. Nezvládli jsme ji takticky. Musím kluky pochválit. Celý týden jsme si říkali, že musíme jít do utkání s hlavou nahoře. Nemůžu nikomu nic vyčíst, klukům děkuji za výkon a za odvahu. Domácím jsme to udělali těžký. Ke konci jsme museli riskovat - buď vyrovnáme, nebo dostaneme druhý gól. Stalo se to druhé.“

Jak těžké bylo přijmout červenou kartu v devětadvacáté minutě?

„Nechci se k tomu vyjadřovat.“

Taktický plán se ale vám úplně rozdrolil, že?

„Těžký… Na druhou stranu máme připravené dvě tři strategie. Dnes mi pomohl Dosty (Martin Dostál), který je zkušený. Komunikovali jsme nějaké změny. Domácí ještě slavili, přerušení nám pomohlo. Kluci dobře zareagovali. Chtěli jsme to hlavně dohrát do poločasu bez inkasované branky, abychom si řekli, jak pokračovat dál. Ale jasně, v Mladé Boleslavi je jednodušší řešit z lavičky tak složitý moment. Tam to dořvete, v Edenu nedořvete nic.“

Na podzim jste to v Ďolíčku proti Slavii hrubě nezvládli, na druhý pokus jste vypadali lépe. V čem se tým posunul?

„V odvaze, víc si věříme, bylo to z nás cítit. Na mužstvo jsme i v tomto ohledu apelovali, že můžeme prohrát 0:6, ale že se chceme Slavii postavit jako rovnému. Jak by to dopadlo v jedenácti, to nevím. Myslím, že to mohl být zajímavý zápas, nechtěli jsme tady betonovat, zaparkovat autobus. I domácím by se pak hrálo lépe. Pak se na nás nikdo nemůže zlobit, že se v deseti zatáhneme. Nejsme sebevrazi, abychom to domácím usnadnili.“

V základní sestavě jste vynechal Júsufa. Proč?

„Volili jsme hodně pohyblivý tým. Domácí hrají jeden na jednoho, my to chtěli taky, do toho hodně běhat. Júsuf dostal v tomto týdnu velkou zátěž, má lehké problémy s kotníkem. Nechtěli jsme riskovat zhoršení stavu. On s tím byl v pohodě. Když se mu to vysvětlí, lavičku přijme.“

Lukáš Hůlka nechtěl s tržnou ranou na noze střídat?

„Podle mě to bylo na zlomení nohy (od Chaloupka). Má masku na obličeji, možná ji bude mít na noze… Trochu nás to trápí, na předzápasovém tréninku se nám zranil Okeke, bude mít taky masku. Nepamatuji se, že bychom během sezony měly tři zlomené lícní kosti. S výrobou masek máme zkušenosti.“