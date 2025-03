Holeše štve tvrdost Sparty: Uchenna Dioufa zrušil. Červená? Pro mě ne

Dva zásahy do řad Slavie – nejdřív zranění El Hadjiho Malicka Dioufa, poté červená karta Mojmíra Chytila. To jsou hlavní důvody, které podle Tomáše Holeše způsobily prohru Slavie ve 25. kole Chance Ligy na Letné 0:2. Rozhořčený kapitán si stěžoval na tvrdou hru Sparty. A vyloučení Mojmíra Chytila? „Snažil se Vindahla přeskočit, jestli ho štrejchl zadní nohou, tak ho štrejchl, ale pro mě to není červená. Ale neviděl jsem to ještě na videu, možná se mýlím,“ přetlumočil obránce svůj pohled ze hřiště.

Jak prohru na Spartě nesete?

„Každou prohru neseme špatně, obzvlášť v derby a obzvlášť takovým způsobem, protože tam byly určité momenty a ty byly všechny v náš neprospěch. Zápas se tu sesypal. Mrzí mě to víc, než kdybychom prohráli poté, co jsme si to tu rozdali tak, jak by to zápasu slušelo. Už jsme s tím nemohli tolik co dělat, i když jsme se jim tu chtěli postavit v dobrém utkání.“

Jak zápas ovlivnila červená karta Mojmíra Chytila?

„Byl to klíčový moment, změnilo to ráz zápasu. Hrát tu od třicáté minuty v deseti je složité. Pro mě to není červená karta, Mojma tam šel ve sprintu. Snažil se Vindahla přeskočit, jestli ho štrejchl zadní nohou, tak ho štrejchl, ale pro mě to není červená. Ale neviděl jsem to ještě na videu, možná se mýlím.“

Jak vás ovlivnil odchod Dioufa ze hřiště?

„První nešťastný zásah zápasu. Je mi ho hrozně líto, byl v slzách, nevypadá to dobře. Nevím, jestli byl záměr na něj nasadit Uchennu, aby ho takhle zrušil. Musím říct, že je pro mě zarážející, že někteří hráči nedohráli se žlutou kartou, zatímco nám je tam sázeli.“

Tvrdíte, že ho Uchenna zranil záměrně?

„To samozřejmě netvrdím. Ale mohl být jejich záměr, aby na něj hráli důrazně, jak se na dobré hráče hraje.“

Při děkovačce to vypadalo, že tam vznikl nějaký konflikt s tribunami. Jak jste to viděl?

„Neviděl jsem to. Fanoušci Sparty tam asi něco vyvedli, vylétla tam ochranka.“