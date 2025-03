Holec: Veřejnost čeká na naše zaváhání. Jak fungoval s Markovičem a pod Priskem?

Příliš se mu nevěřilo ve Spartě, navzdory vydařeným štacím v Rakówě a Karviné pak ani v Ostravě. Brankáři Dominiku Holcovi, který je součástí úspěšného jara Baníku, vadí ale jiná věc. „Našemu týmu se nedává dostatečný kredit,“ brání mužstvo, které v neděli může přeskočit Plzeň na třetím místě tabulky. Kdo jiný než třicetiletý Slovák by měl Viktorii zastavit? Byl to on, kdo v minulé sezoně Západočechy dvakrát vynuloval, takový Pavel Šulc na něj nevzpomíná rád... Užijte si nový iSport naplno se zvýhodněnou cenou ročního iSport Premium>>>

Působí to vzhledem k jeho divoké kariéře jako pravěk, ale ročník 2022/23, který vyústil v první „dánský“ titul Sparty, začal právě Holec jako její jednička. I na tohle období vzpomíná v rozhovoru pro iSport Premium. Nyní drží v rukou pevně kasu Baníku a Letenské nenápadně nahání z třetího místa.

Sedíme kousek od stadiony Bazaly. Ale zajímalo by mě, co scházelo k tomu, abychom teď nebyli v Ostravě, ale řešili rozhovor na dálku z Řecka.

„Bylo to v zimě blízko, v Řecku už jsem byl na všem dohodnutý. Chybělo jen to, aby Baník souhlasil. Řekli mi, že pokud za mě nebudou mít adekvátní náhradu, nepustí mě, což jsem samozřejmě chápal. Takže se v klubu řešili brankáři, ale pak se objevila situace s Markym (Jakubem Markovičem) a už jsem tušil, že k tomu nedojde.“

Nebyl jste zklamaný?

„Vůbec ne. To nebylo o tom, že bych se v Ostravě na podzim cítil špatně nebo ukřivděně. Snažil jsem se týmu pomáhat co nejvíc, i když jsem nechytal. Ale prostě hledáte cestu do brány. Pak mi začal několikrát do týdne volávat sportovní ředitel z Řecka, potom i hlavní trenér a trenér gólmanů. Poprvé mě oslovili v listopadu. Měli obrovský zájem, chtěli, abych hned na začátku ledna začal chytat ligu. Najednou vám začne šrotovat hlavou, že by nemuselo být špatné dostat se zase do brány, navíc v zahraničí. Kariéru nemáte do šedesáti jako v jiné práci, chcete hrát, nevysedávat. Ale natahovalo se to a nakonec to spadlo. Nejsem však nešťastný, spíš naopak. Mělo to tak asi být.“

Byl jste nad věcí?

„Fotbal už nějaký pátek hraju. S našimi podzimními výkony a výsledky jsem neviděl moc šancí, že by mělo dojít ke změně. Nedává smysl zasahovat do sestavy, když se daří. Chápal jsem to. Jen vysvětluju, proč mi v danou chvíli dávala řecká nabídka ze všech stran smysl.“

Šlo o nějaký top klub? Předpokládám, že například poslední Lamia, ze které přišel do Baníku stoper Kornezos, by vás nelákala.