Pardubický slávista Šancl zaujal proti Plzni. Talent brousí veteráni, chybí (zatím) body

Dravost, technika, přímočarost, pohotovost v zakončení. Devatenáctiletý šikula – a fakt to málokdo čekal – Viktorii notně proháněl. Martin Jedlička lapil jeho střelu pod břevno, další zelenáč Jan Paluska ho zablokoval ve velmi dobré pozici v pravou chvíli vytaženým skluzem.

Jasně, šlo o první ligový zápas Filipa Šancla v základní sestavě, dosud přijímal jen štěky, ale vzorek je to dozajista zajímavý. Stejně jako jeho výkon v pohárovém osmifinále proti Baníku. V Pardubicích roste (pro Slavii) interesantní kvalita.

„Zaslechl jsem, co o mě trenér Střihavka řekl,“ přiznal Šancl, že jej výrok o světýlku zaujal, buďme si jisti, že i potěšil. „Vážím si toho, že mi dal šanci, musím se mu teď i týmu odvděčit,“ dodal způsobně.

Jak by to měl udělat? Odpověď je poměrně jasná. Pardubičtí ještě na jaře ani jednou neskórovali, v sezoně se trefili v pětadvaceti kolech pouze sedmnáctkrát. To je tristní, hůře jsou na tom jen odepsané České Budějovice.

Mladý kreativec by přitom právě v tomto směru mohl pomoci. Jeho čísla jsou velmi zajímavá. V Jihlavě zvládl ve druhé lize ve čtyřiatřiceti startech pět zásahů, v předminulé sezoně se utrhl také v nejvyšší soutěži kategorie U19. Sedm gólů v pěti utkáních za Vysočinu je impozantních.

Proto ho už od minulého jara lákala mocná Slavia. Nakonec se na přestupu všechny strany dohodly v prosinci. Záložník začal přípravu v Edenu, dokonce s druholigovou rezervou, ale nakonec se přesunul do Pardubic za Střihavkou, trenérem ze slávistické komunity, mimochodem ještě na začátku sezony koučem červenobílého béčka. Je tedy jasné, že moc dobře věděl, koho na východ láká, což se zatím potvrzuje.

„Proti Plzni jsem se i já dostával do finálních pozic, ale měl bych je proměnit,“ uznal Šancl po bezgólové remíze. Do dvou největších příležitostí se nedostal on, nýbrž Jan Trédl a Kamil Vacek a je vlastně záhada, že neskórovali.

Střihavka: Kamil to řídí, mladí kluci kolem něj kmitají

Aby se to změnilo, vsadil Střihavka na kooperaci mládí se zasloužilým věkem. Na hrotu se pohyboval Jan Kalabiška, jenž nastoupil proti Viktorii k 301. duelu v lize. S Šanclem si viditelně rozuměli. Matador poslal borce, co by mohl být jeho synem, do dobré pozice elegantní patičkou. Bohužel pro Pardubice, po dvaceti minutách se zranil.

Fungoval však jiný veterán. Ve středu hřiště se Šancl potkával s Kamilem Vackem, kapitánem se zkušenostmi ze Sparty, reprezentace či Serie A. Zajímavostí bylo, že trojku doplňoval Štěpán Míšek, stejně jako Šancl devatenáctiletý. Naopak Vackovi bude zanedlouho osmatřicet…

„Kamil to řídí, mladí kluci kolem něj kmitají. On ví, kam se má postavit, potom z toho můžou vznikat zajímavé věci. Už vím, že bez zkušených kluků to nejde,“ naznačí Střihavka, že se svou trenérskou minulostí u mládeže a slávistického béčka, které primárně vychovává hráče, měl tak trochu jiné spády. Hrát mladé, hrát mladé, hrát mladé – jenže v první lize je to nebezpečné.

Nyní našel – a to mu je ke cti – rovnováhu. Šancl a spol. z ní mohou těžit.

Filip Šancl proti Plzni:

Minuty: 86

Góly: 0

Asistence: 0

Střely/na bránu: 3/1 (33 %)

xG: 0,26

Driblinky/úspěšné: 3/3 (100 %)

Přihrávky/úspěšné: 26/22 (85 %)

Přihrávky do horní třetiny/úspěšné: 2/2 (100 %)

Přihrávky do šestnáctky/úspěšné: 1/0 (0 %)

Přihrávky dopředu: 6/5 (83 %)

Dotyky v šestnáctce: 3

Defenzivní souboje/úspěšné: 5/2 (40 %)

Vzdušné souboje/úspěšné: 2/0 (0 %)

Zdroj: Wyscout