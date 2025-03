Hororová půlhodina Hanuše: chyba v rozehrávce, penalta a vlastní gól. Tým se brankáře zastal

Devátá minuta a Hanuš nejistou rozehrávkou dostává do těžké pozice Dominika Hollého. Tomu míč bere prakticky v pozici hrotového útočníka nečekaně vysoko Igoh Ogbu a otevírá skóre utkání. „Chceme hrát fotbal a rozehrávat od gólmana, ale úplně jsme nepředpokládali, že Ogbu bude napadat Hollého až u naší šestnáctky. Vždycky je to ale na rozhodnutí toho hráče. Možností je tam pokaždé několik a v tuhle chvíli se rozhodl špatně,“ komentoval první dárek soupeři trenér kouč Kozel.

To je ale teprve začátek hrůzostrašné půlhodiny 36letého strážce brány. V 16. minutě sice střelu Lukáše Provoda zastavuje, ale míč se mu mezi nohama odkutálí pryč a nešťastník utkání při pokusu o reparát fauluje dotěrného Davida Douděru. Penalta. „Ještě jsem to pořádně neviděl, ale myslím, že se mu to nějak vykutálelo zpoza těla a asi o tom hráči (Douděrovi) nevěděl,“ snažil se situaci pochopit Kozel.

A to nejlepší (nebo v tomto případě nejhorší) nakonec. 34. minuta a Slavia posílá od rohového praporku míč do vápna, kde si ho nachází Ogbu, ale trefuje pouze břevno. Jenže míč se od Polidara odráží zpátky směrem na bránu, kde po předchozím pokusu o zákrok leží Hanuš. Levou rukou sice míč odráží směrem pryč od své brány, ale trefuje jen vlastní nohu a sráží si balón zpět do brány.

Tým Hanuše podržel

Kyselý úsměv na tváři jabloneckého brankáře hovoří za vše. Tohle byla extrémně krutá první půle na půdě suverénního lídra ligové tabulky. „Třetí branku už jsme si tam vrazili sami… To už bylo spíš takové komické. Když uděláte takovéhle chyby, tak na Slavii nemůžete mít žádnou šanci na úspěch,“ uvědomoval si Kozel, jehož výraz na tiskové konferenci vypadal podobně nevěřícně, jako ten Hanušův po třetí brance.

Jeden „zápas blbec“ ale podle spoluhráčů takhle zkušeného borce nemůže rozházet. „Celou sezonu chytá výborně a několikrát nás podržel. V týmu má jednu z hlavních rolí, takže si myslím, že se s tím vypořádá úplně v pohodě. Tentokrát mu to nevyšlo, ale nevyšlo to celému týmu,“ postavil se za jedničku záložník Michal Beran. „My jsme mu taky moc nepomohli a jsme v tom všichni spolu. Není to jenom o něm,“ uvědomuje si někdejší hráč Slavie.

A v podobném duchu se nešťastníka zastal i Kozel: „Hany nám celou sezonu pomáhá a tentokrát si vybral slabší chvilku. Na to má nárok každý brankář,“ nevyvozoval zbytečně rychlé soudy. „Ve druhé půli tam už i něco chytil, takže věřím, že se k tomu postaví dobře. Každý hráč dělá chyby a jenom na Hanyho to házet nebudeme, protože ani ve hře jsme nebyli nějak extra silní. Těch věcí, které nebyly dobře, tam bylo daleko víc,“ doplnil 54letý stratég.

Hanuš teď má čtrnáct dní na to, aby se oklepal, protože po reprezentační přestávce Jablonec čeká absolutně klíčový souboj v boji o evropské příčky, kdy na sever Čech přijede k přímému střetu o páté místo Olomouc.