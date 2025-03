Sparta - Plzeň 2:4. Viktoria ovládla šlágr, zářil dvougólový Durosinmi

Vstoupit do diskuse (

Plzeň potvrdila, že se jí proti Spartě poslední dobou daří. V lize s ní čtyřikrát po sobě neprohrála, z toho třikrát zvítězila. Na Spartě vůbec poprvé v samostatné historii skórovala čtyřikrát v jednom duelu. Letenští vyhráli jediné z posledních čtyř domácích ligových utkání s Plzní.

Sparta navázala na minulou porážku v Liberci, kde nebodovala po dvanácti kolech a sérii devíti vítězství v nejvyšší soutěži. Doma v lize ztratila po šesti výhrách za sebou. Plzeň zvítězila teprve podruhé z posledních pěti kol.

Letenští otevřeli zápas náporem. První Haraslínovu ránu brankář Jedlička vyrazil, ale v osmé minutě se již domácí ujali vedení. Haraslín si zpracoval dlouhý Laciho pas z hloubi pole, v šestnáctce se zbavil Memiče s Dwehem a s pomocí teče Markoviče skóroval. Slovenský reprezentant vstřelil desátý gól v ligové sezoně.

Obrat do přestávky

Viktorii sice úvod utkání nevyšel, hned po šesti minutách však vyrovnala. Po Kalvachově nákopu si gólman Vindahl se stoperem Vitíkem dávali přednost, Šulc je převezl a snadno poslal míč do opuštěné branky. S deseti trefami tak v tabulce střelců rychle následoval Haraslína.

Spartou inkasovaný gól otřásl a ztratila převahu z úvodu zápasu. Hosté dokonali obrat ještě do přestávky. Cadu se u postranní čáry jednoduše uvolnil přes Vitíka a po jeho centru z levé strany ve 37. minutě skóroval hlavou Durosinmi.

V mimořádně atraktivním utkání se pak rychle střídaly další šance na obou stranách. Jedlička se zaskvěl po střele Haraslína, který pak před svojí brankou na zemi zabránil gólu při zakončení Durosinmiho. Na plzeňském gólmanovi poté na druhé straně ztroskotal i Kuchta.

V nástupu do druhé půle svitla Spartě naděje. Kuchta hlavičkoval do tyče, míč se odrazil k Panákovi a letenský kapitán ve 48. minutě vyrovnal. Domácí však dál dopláceli na hrubé chybě v obraně. Jedličkův odkop prodloužil Vydra za sebe a Durosinmi se v 53. minutě z plného běhu trefil do horního rohu branky. Nigerijský útočník si polepšil na čtyři góly v ligové sezoně. Spartě dal rovněž celkem čtyři branky, navíc všechny na Letné.

Domácí už na zvrat neměli, naopak ještě jednou inkasovali. Viktoria zachytila rozehrávku soupeře, Durosinmi posunul míč k Vydrovi a jeho přesná a tvrdá rána k tyči skončila v 61. minutě v síti. Zkušený útočník skóroval popáté v sezoně nejvyšší soutěže.

Plzeň dala v lize čtyři góly na Spartě premiérově od roku 1939. Letenští naopak doma v nejvyšší soutěži inkasovali čtyřikrát poprvé od senzační porážky 2:4 s Českými Budějovicemi v listopadu 2020. Závěr už Pražané zdramatizovat nedokázali, v 84. minutě sudí Všetečka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace odvolal původně nařízenou penaltu proti hostům.