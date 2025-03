Čtete: Momenty šlágru: Sprcha po skvělém úvodu, změna u Vydry, VAR i odcházející fanoušci

Poblázněný zápas se deset minut před koncem uklidnil, Plzeň odolávala tlaku domácích, ti se do šancí nedostávali. Pak se do vápna probil Veljko Birmančevič, Martin Vitík padl na zem a sudí Jan Všetečka ukázal na penaltový puntík. Na stadionu náhle byla cítit aura velkého obratu, penalta v 83. minutě by poslala utkání do strhujícího závěru. Pak si ale sudího zavolal VAR. A z šance nebylo nic…