Čtete: Zimní trefy Liberce: ostřílení lídři, produktivní náhrada za Filu i sázka na budoucnost

Zápasy: 7

Obdržené branky: 4

Čistá konta: 4

V posledních čtyřech zápasech nepustil gól a Liberci výrazně pomohl k jízdě do skupiny o titul. Navzdory tomu, že v Německu skoro nechytal, do Česka se vrátil špičkově připravený. Úspěšnost zákroků má na luxusní hranici třiaosmdesáti procent. Je to profesionál s výrazným vlivem na kabinu. Chytrý chlap s lídrovským DNA v krvi. Naposledy v Hradci chyběl, protože si na rozcvičce přisedl koleno.

Tomáš Koubek řídí obranu Liberce • ČTK / Petrášek Radek