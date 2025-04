Facka na závěr: Hyský vyzrál na Kováče, Baník má rekord, Sigma v šestce

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

„Byla to divočina. Ale také skvělý fotbal s parádními výkony na obou stranách,“ říká v Prvním dojmu po domácí prohře Liberce s Karvinou (2:3) redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík, který se přihlásil ze stadionu U Nisy. „Já ti říkal, že to bude NEJ zápas kola,“ směje se z Ostravy Michal Kvasnica: „Hoši, já to tady tak zábavné neměl. Myslím na fanoušky zraněné pyrotechnikou, Baník už pár týdnů sbírá body na morál, ale sbírá: 64 bodů znamená překonání rekordu z mistrovské sezony 2003-04,“ pokračuje Kvasnica.