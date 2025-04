Všechny tři poslední góly Sparty vstřelila Kuchtova levá noha. Před týdnem potvrdil výhru proti Mladé Boleslavi (2:0), tentokrát hned dvakrát protlačil míč do branky Pardubic.

V prvním poločase těžil z pěkné průnikové přihrávky od Ermala Krasniqiho, kterou si převzal krásně do běhu, dotírajícímu Jasonovi Noslinovi nedal šanci, aby se k němu dostal a se štěstím procedil míč pod brankářem Stejskalem do brány. Postavení sparťanského útočníka muselo ještě přezkoumat video, v jeho prospěch na ofsajdové linii rozhodlo osm centimetrů. „Bylo jen otázkou času, kdy dáme první gól. Pardubice hrají s vytaženou obranou, takže stačilo, abych to dostal za beky a proměnil nějaký únik. A to se mi podařilo,“ okomentoval úvodní branku sám střelec pro klubový web.

V dalších nadějných pozicích se ofenzivní esa Sparty neprosadila. Kuchta těsně před přestávkou napálil úžasnou ranou břevno, ale kvůli jasnému ofsajdovému postavení by případná branka stejně neplatila.

Po změně stran se Sparta hnala za pojistkou, a když se k tomu neměl nikdo jiný, tak si to vzal na starost opět navrátilec z neúspěšné štace v Dánsku. Kuchta si opět mezi obránci výborně převzal přihrávku, tentokrát od Patrika Vydry, uvolnil se, nachystal si míč na levačku a naprosto přesně napálil balon od tyče do brány. „Bavíme se o tom, že když získáme míč na ose hřiště, tak ho musíme dostat rychle dopředu. Oni tam měli okýnka a my jsme to dobře vyřešili,“ poodhalil, jak se narodila druhá branka.

„Ukázala se jeho kvalita. Nechali jsme nejnebezpečnějšího hráče, aby se tam takhle vytočil. To je prostě chyba,“ ocenil kvalitu soupeře trenér „perníkářů“ David Střihavka.

Po krátkém gólovém půstu se tak v posledních týdnech dostal Kuchta zpátky do formy a táhne ofenzivu mužstva. „Útočník to takhle má. Občas ty góly nedává a pak tam zase padne úplně všechno. Já pracuju pořád stejně a doufám, že se bude dařit i dál, protože jdeme do finální fáze sezony a potřebujeme góly od každého hráče,“ pronesl s ledovým klidem.

Gólového spasitele pak ještě výrazně víc vychválil kouč Friis. „Jde o to, co děláte v týdnu mezi zápasy v tréninku. Není náhoda, že góly dává zrovna on, protože maká každý den opravdu úplně naplno,“ oceňoval každodenní neviditelnou práci muže s desítkou na zádech.

Poukázal také na to, že mu prospěl krátký a ne úplně vydařený pobyt v dánském Midtjyllandu.

„Po návratu z hostování se vrátil jiný Kuchta. V létě tak tvrdě nedřel a bylo to znát. Teď má ale správně nastavenou hlavu, a i když nedá gól, tak maká úplně naplno a dá do toho všechno. Je to top hráč a jsem za něj moc rád,“ oceňoval především přístup klíčového člena loňského týmu, který dosáhl na ligový double.