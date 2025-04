Nadšený Hyský: Sezona plná poprvé, i bez možností jako Liberec. Udrží Bužka?

Osmé místo, 41 bodů. Už teď je jisté, že Karviná zapíše nejlepší prvoligovou sezonu ve své historii. Trenér Martin Hyský nerad přisuzuje zásluhy jen sobě, dává kredit realizačnímu týmu a především hráčům. Nejinak tomu bylo i po vítězství 3:2 v závěrečném kole základní části Chance Ligy v Liberci, které Slezané ukořistili, ačkoliv jim už o nic nešlo. „Vnímám a čtu názory, že s tímhle odvážným fotbalem od brány neuspějete a že se to otočí proti vám. Těm, co nám nevěřili, jsme ukázali, že to jde,“ usmíval se nadšený Hyský.

Před zápasem s Libercem jste měli jistotu „play off o umístění“, přesto jste to zvládli za tři body…

„Je to pro nás další splněný cíl, nebo spíše meta, co v Karviné je. Přečetl jsem si, že to je první výhra Karviné v Liberci v historii české ligy. Mužstvo zaslouží velký respekt za to, jak se prezentuje celou sezonu, protože těch poprvé v této sezoně bylo strašně moc. Už se to ani nedá pamatovat, kolikrát jsme vyhráli zápas se soupeřem, který nám neseděl. Je skvělé, kolik máme bodů a na jakém místě jsme po třiceti kolech skončili. Jsou to samá superlativa. Jsem strašně rád, že jsme vrátili Liberci prohru z prvního kola.“

Když si vzpomenete právě na to utkání, jak moc se od té doby Karviná změnila?

„Týmy měly nové trenéry, dávaly se dohromady, zvykaly si na nový způsob hry. Zápas jsme tehdy po slušném výkonu prohráli. U nás se nejvíce změnilo personální obsazení. Někteří hráči po podzimu odešli, někdo skončil z výkonnostních důvodů, nebo se někdo vrátil z hostování. V zimě jsme ale dobře doplnili podobnou typologii hráčů. Za rok udělalo mužstvo celkově obrovský progres v myšlení, jak hrát fotbal a jak ho vnímat.“

A uspěli jste s atraktivním stylem hry…

„Myslím, že všichni, kdo trochu Karvinou sledují, cítí, že to je náročný a aktivní fotbal, na který se dá koukat, když do toho kluci dají srdce. Zlepšení vidím i v defenzivní části hry, ačkoliv dostáváme s nejsilnějšími soupeři hodně gólů. Uvidíme, jak to dopadne, bude zase zájem o nějaké hráče. Věřím tomu, že když mužstvo udržíme trochu pohromadě, budeme opět držet krok s týmy kolem pátého a šestého místa. Vnímám a čtu názory, že s tímhle odvážným fotbalem od brány neuspějete a že se to otočí proti vám. Jsem rád, že jsme těm, co nám nevěřili, ukázali, že to jde.“

Je to trochu podobné jako s Libercem. Začal nějakou herní cestu, pak dostal facku od Jablonce a musel začít hrát trochu pragmatičtěji. Přišel v sezoně i pro vás takový zádrhel, který by vás donutil hru trochu namixovat, zvlášť ve specifické soubojové české lize?

„Takové momenty v sezoně byly. Kdy jsme museli přemýšlet o tom, ať nejsme naivní a nejdeme soupeři na lopatu. Ale nebylo to o změně výstavby hry a odvaze. Spíše jak najít řešení v situacích, kdy na vás soupeř neleze a hraje jeden na jednoho. Liberec je vlastně hodně podobné mužstvo s podobným způsobem hry. Nechci příliš mluvit o nich, ale musím říct, že my jsme z naší cesty tolik neustoupili. Neměli jsme takové možnosti, abychom koupili hráče jako Liberec, který se během sezony změnil. Tuto výhodu jsme neměli, ačkoliv jsme si pomohli hostováními. Ze základních principů jsem ustupovat nechtěl a i od starších hráčů přišla jasná zpětná vazba, že tomu věří.“

Už jste zmínil motivaci, jak se před posledním kolem hledala?

„Celý týden jsem se snažil hráčům sdělit, že nejedeme na výlet, že to je důležitý zápas. Že je tam spousta příběhů, třeba další góly Filipa Vechety. Ráno jsem i apeloval na Ebrimu Singhateha, že má dvacet zápasů v této sezoně a jen jeden gól, i za něj jsem rád. Věřil jsem jejich charakteru a ukázali to na hřišti. Není jednoduché, když hrajete v uvozovkách o nic. Ale jsme profesionálové, je to naše povolání. Jsem za kluky opravdu šťastný, ještě si zvedli kredit.“

Dařilo se především třeba Alexandru Bužkovi, který ale na sebe minulou sezonu ve Zlíně upozornil spíše jako defenzivní hráč. V Karviné hraje všechno možné, prakticky desítku. Viděl jste to v něm, když jste ho na hostování ze Slavie přiváděl?

„Je to výborný hráč, charakterově i pohybově. Posun na tuto pozici vzešel ze složení týmu. Konkurence na šestkách je obrovská, Planka a Čavoš hrají skvěle, máme Boháče, může tam hrát i Traoré. Bužek má ale oproti nim x faktor pohybu, dobře to cítí, hraje odvážně. Líbí se mi, že zvládne víc postů, může hrát i na kraji, proti Spartě třeba levého beka. Má velkou budoucnost a strašně rád bych s ním spolupracoval dál. Ve Slavii je na tom postu obrovská konkurence a myslím si, že by mu neuškodilo zůstat ještě nějakou dobu s námi.“ (usmívá se)

Už tušíte, jestli je o někoho zájem, případně jak to dopadne s hosty ze Slavie?

„Nemám o tom informace, nechtěl bych o tom mluvit. Bužka jsem sice nakousl, ale jinak si myslím, že je třeba zůstat pokorný a dohrát sezonu. Není konec, máme před sebou důležité zápasy. Hlavně pro fanoušky.“