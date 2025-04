Kolaps ve finiši, Slovan na nejlepší šestku nedosáhl. Obrázek celé sezony, hlesl Kováč

„Chceme do skupiny o titul,“ hlásal transparent domácích fanoušků na stadionu U Nisy. Nadšení bylo z tribun patrné, dorazilo o tisíc hlav více než před dvěma týdny s Českými Budějovicemi. Stejný cíl měli v hlavě i hráči a funkcionáři. Vyhlásili ho před sezonou i v zimě, kdy potřeboval Liberec pořádně zabrat.

Nyní stačilo udělat poslední krok. Klidně jen bodový. Proti Karviné, která už se v tabulce nemohla posunout ani dolu, ani nahoru. Po 90 minutách ale leželi hráči Slovanu na trávníku, hlavy v dlaních. A na stadionu? Hrobové ticho.

Místo Liberce jde do top šestky Sigma, dlouhodobý favorit na toto umístění, který ale ztratil v posledních týdnech výsledkově půdu pod nohama. Po fatálním selhání ve finiši v podání Slovanu i Hradce ale slaví právě na Hané.

„Je to obrovské zklamání. Tenhle zápas byl obrázek celé naší sezony. Byli jsme silní, dotahovali jsme a ve chvíli, co jsme to měli v našich rukách… Čekal jsem, že to dohrajeme. Přišla obrovsky hořká pilulka a padlo to do rukou Olomouce. Bylo to o nás. O víkendu by sem přijela Slavie, bohužel to tak není…,“ hlesl Radoslav Kováč a potvrdil, že utkání prohráli jeho svěřenci především v hlavě.

„Hrálo to obrovskou roli. Nejhorší na tom je, že dvakrát vedete. Po gólu na 2:1 jsem si vůbec nepřipouštěl, že zápas prohrajeme. Prohra je o to horší, že jsem v týdnu neviděl u kluků nervozitu. Naopak, včera byl výborný trénink, viděl jsem velkou touhu,“ pravil trenér, který musel mimo jiné po utkání uklidňovat Santiaga Enemeho. „Byl v slzách, úplně zničený.“

Slovan šel do zápasu s nejlepší formou v lize, měl přes 500 minut bez inkasovaného gólu. Skvěle fungující stoperská dvojice Gabriel-Plechatý se ale rozpadla, druhý jmenovaný si musel odsedět karetní trest. Jan Knapík ještě nebyl připraven, tak šel do akce nezvyklý post Jan Mikula. Výsledkem byly tři branky.

„Karviná si za tím šla a Plechatý chyběl. Tři góly jsou na domácí zápas moc. Ani pro mě to není moc kladné hodnocení. Plechy byl ve formě, sehraný s Gabrielem,“ litoval Mikula, který nebude mít čisté svědomí minimálně u třetího zásahu Singhateha.

„Změny byly velké, ale neporadili jsme si s tím. Chyběla součinnost, organizace. Dostali jsme laciné góly,“ doplnil Kováč, který ze svého vymezeného sektoru zoufale pozoroval, jak každá střela na bránu Karviné míří za záda gólmana Krajčírika.

Karviná, na první pohled tým bez motivace, ukázala obrovskou sílu. „Celý týden jsem se snažil hráčům sdělit, že nejedeme na výlet, že to je důležitý zápas. Že je tam spoustu příběhů, třeba další góly Filipa Vechety,“ řekl Martin Hyský. Jeho útočná jednička přidala na pažbu svůj gól číslo 12 a 13 a může ještě bojovat o korunu střelců.

Liberec nakonec končí ve stejné skupině jako jeho soupeř. Ale i kdyby udržel remízu, šance na účast v pohárech by stejně byla minimální, na rivala z Jablonce by ztrácel osm bodů. „Top šestka měla být o tom, abychom viděli, jak jsme se posunuli v nejlepších zápasech. Ale pravdou je, že jsme nedozráli v utkáních s menšími soupeři. To se potvrdilo i dnes,“ uzavřel Kováč.

Jeho tým tedy čeká víkendové volno a boj s Bohemkou. Až po úplném závěru sezony přijde vyhodnocování toho, zda byla sezona úspěšná či nikoliv.