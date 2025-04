Slávistické mečboly, spor o nadstavbu, Ewe zpomaluje hru. Hledá už Rosický kouče?

Konec základní části – a Slavia má k dobru pět mečbolů při své jízdě za titulem. „Mně se nelíbí formát, že se soupeřem hrajeme jen jednou, což mě nikdy neoslovilo. Jestli chceme v Česku přidat další zápasy, tak cestu vidím v MOL Cupu, kde by se daly přidat odvety v semifinále a v finále,“ zkritizoval nadstavbu Jindřich Trpišovský. Má pravdu? Ligový finiš probírá živě tým Ligy naruby reagující na dotazy fanoušků, kterým děkujeme za účast. Hledá už Tomáš Rosický nového kouče, nebo by Friise zachránil vyhraný pohár? Měla by Slavia dohrát sezony s náhradníky? A je teď Baník s Ewertonem pomalejší? Velikonoční díl Ligy naruby je tu!