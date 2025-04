V čem je Slavia lepší než loni: Kvalitnější střely, TOP obrana i fyzická dominance

Slavia dostává zaslouženě chválu především za defenzivní složku hry, která byla základem pro titulové oslavy. Je ale zároveň lehce přehlíženo, že byla oproti minulé sezoně nebezpečnější dopředu. Průměrné očekávané góly (xG) značící kvalitu šancí jsou víceméně na stejných hodnotách, důležitý posun však přišel v hodnotě xG přepočítané na střelu.

Slávističtí hráči měli v průměru kvalitnější střely než v minulém ročníku (nyní 0,14 xG, před tím 0,128). Vypadá to jako malý rozdíl, ale při počtu střel (který se naopak snížil) je zásadní. V minulé sezoně byla Slavia v tomto ohledu pátá, nyní je první. Hodnoty z ročníku 2023/24 by se letos rovnaly současné Mladé Boleslavi, v konečném součtu jde tak možná o nejdůležitější zlepšení. Hráči střílí méně, ale s vyšší kvalitou. To reflektuje i posun v podílu ran mířících na bránu.

2024/25 2023/24 xG (očekávané góly) 2,2 2,3 xG/střelu 0,14 (1. v lize) 0,128 (5. v lize) střely 15,1 (1. v lize) 15,9 (1. v lize) podíl střel na bránu 38,8 % (2.) 36,6 % (5.) doteky ve vápně 27,2 (1.) 27,4 (1.)

Všechna data jsou přepočítána na 90 minut hry. Zdroj: Wyscout