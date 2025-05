Sňozík o Jindřiškovi: Zaslouží všechnu slávu, rekord mu nikdo nevezme. Končí poslední dinosauři

Jedna z největších postav českého fotbalu se na nejvyšší úrovni definitivně rozloučila. A bylo to se vší parádou. Josefu Jindřiškovi tleskalo ve stoje šest tisíc dojatých klokanů a kapitán při svém posledním ligovém utkání naposledy všechny rozjásal i proměněnou penaltou. „Fotbalový bůh je spravedlivý. Pepa si zasloužil, aby mu ležel u nohou celý Ďolíček,“ komentoval krásnou rozlučku bývalý brankář Bohemians Radek Sňozík v obsáhlém exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Byl u jeho příchodu do klubu v roce 2009 a společně v zeleno-bílém dresu odkopali šest sezon. Dlouholetý gólman Bohemians považuje svého bývalého spoluhráče za jednu z největších ikon klubové historie, možná i za tu úplně největší. „Pepa byl spíš taková tichá síla. On nepotřeboval na nikoho křičet. Úplně stačilo, když mladí viděli, co předvádí na hřišti. Od všech měl absolutní respekt,“ vzpomíná Sňozík, který za Bohemians odehrál šest celkem 156 zápasů.

Josef Jindřišek odehrál o víkendu poslední zápas za Bohemians. Byl jste u toho přímo v Ďolíčku?

„Bohužel ne. Moc mě to mrzí, ale musel jsem se synem na zápas. Pak jsem si celý večer projížděl videa a viděl jsem všechno důležité. Měl jsem husí kůži a přiznám se, že jsem z toho byl lehce naměkko. Fanoušci mu připravili i fantastické choreo. Lidé na Bohemce, včetně kluků z kotle, jsou známí tím, že si umí vážit legend, které pro Bohemku dýchají. Pepa si všechnu slávu zasloužil do posledního zrnka. Jsem za něj strašně rád.“

Mluvil jste s ním, ať už před zápasem nebo po něm?

„Ještě ne. Chystám se mu zavolat, ale on toho teď měl až moc a navíc není úplně slavící typ, takže z toho měl určitě hlavu zamotanou až dost. Do toho všeho tak určitě nepotřeboval ještě navíc telefon ode mě, ale samozřejmě se chystám mu zavolat.“