Páník o Baníku: Pohár měl katastrofální následky. Nadstavbu neuznávám, potká vás vražda

Od sezony 2018/19, kdy nadstavbová část v rozpise Chance Ligy figuruje, scházel Baník ve skupině o titul jedinkrát. Přesto mezi elitní šestkou dlouhodobě strádá. Dvě výhry, sedm remíz a třináct porážek? Nic k juchání. Nadstavba zkrátka v Ostravě nechutná. „Mně samotnému se nelíbí, rozhodovat se má ve třiceti kolech,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport Bohumil Páník. Současný trenér divizního Bzence dále rozebírá přínos kapitána Ewertona nebo vzestup bývalého svěřence Daniela Holzera, kterého kouč Josef Csaplár kdysi přirovnal k Arjenu Robbenovi. Co říká na nedávné baníkovské ztráty?

V minulých třech domácích zápasech Ostrava dvakrát prohrála a jednou remizovala. Dá se mluvit o krizi?

„Není to krize, je to prostě shoda okolností. Baník měl dobrou formu, ustálenou sestavu a hráče, kteří byli nachystaní na všechna utkání. Zlomový moment přišel v MOL Cupu, takový zápas nemohl nikdo předpokládat. Červená karta pro Frydrycha, zranění Riga... To jsou dvě absence, na které může Baník doplatit a také už doplácí. Pohárové utkání se Sigmou všechno převrátilo vzhůru nohama, po této stránce se pro Baník vyvinulo velice nepříznivě. Frydrych a Rigo jsou v ustálené sestavě klíčoví hráči.“

Stejně tak Jiří Boula s Michalem Kohútem, kteří v sobotu se Sigmou z důvodu karet a disciplinárních trestů chyběli. Když schází tři klíčoví záložníci, projevit se to musí…