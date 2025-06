S Plavšičem komunikuju, návratu je asi nakloněný, přiznal Hapal. Co Tijani a Rigo?

Na které pozice?

„Tam, kde nás to tlačilo. Na stoperu a ve středu hřiště. Musíme být připraveni na případný odchod některých hráčů. Ale pokud by měl někdo přijít, tak by nám to měl určitě zkvalitnit, nemělo by to být jenom, že budeme brát hráče do širšího kádru. Měl by to být hráč do základní sestavy.“

Christian Frýdek by mohl být hráčem podle vašeho gusta.

„Určitě to je fotbalista, je to vidět a věděli jsme to o něm od prvopočátku. Musí si zvyknout na nás, na spoluhráče, na náš styl hry. Klademe mu na srdce, ať se hlavně nezraní, protože to s sebou změna tréninkového procesu občas přináší.“

Počítáte s ním pod hrot?

„Kdybychom hráli zase se třemi hráči nahoře, tak určitě na jednu ofenzivní pozici tam. To mu určitě vyhovuje, ale je to alternativa i na kraj. Na wingbeka ne, tam je to trošku složitější.“

Bude znát, že na jaře pořádně nehrál?

„Určitě to bude cítit, to je jasné. Ale věřím, že se do toho devadesátiminutovými zápasy v přípravě dostane. Je to velice chytrý, pohyblivý hráč. Pamatuju si ho ještě ze Sparty jako mladého. I na testech vypadal velice dobře, zvládl to. Navíc umí výborně kopnout standardku.“

Lákali jste ho už před rokem.

„Dlouho jsme o tom diskutovali, protože jsme věděli, že v Liberci nechce prodloužit smlouvu. Oslovili jsme ho a jeho to velice zajímalo. Má sice sparťanskou minulost, já myslím, že to není podstatné. Když si vzpomenu například na Plavšíče, který byl taky ve Spartě, ale tady ho fanoušci milovali, věřím, že tohle bude stejný osud.“

Budou Srdjana Plavšiče milovat příznivci Baníku i v nadcházející sezoně? Nebo je to sci-fi?

„Sci-fi to není. Je sice po těžkém zranění, ale už je zdravý a fit. Komunikuju s ním, Michal Bělák je s ním v kontaktu taky. Je pod smlouvou, ale určitě je to hráč, který by nás zajímal. Uvidíme. Myslím si, že by tomu byl asi taky nějakým způsobem nakloněný. Aspoň to tak od něho cítím. Nebudu však předbíhat, vždycky to má nějaký svůj vývoj.“

A Muhamed Tijani ze Slavie?

„Tijani pro nás bude složitý, i když velkého hroťáka, který umí hrát dobře zády k bráně, k Eriku Prekopovi potřebujeme. Přemýšleli jsme na tom už na konci sezony. Uvidíme, jak na tom bude Almási.“

Něco nového u Ewertona?

„S Ewem jsem mluvil a nic konkrétního nemá. Chystá se vždy jak profík. Na silových testech byl fakt skvělý, za což jsem rád, protože v závěru jara vypadl. Ještě se do toho dostane po běžecké stránce, ale fotbal hrát nezapomněl.“

Upřímně, věříte vůbec po výkonech Tomáše Riga na EURO U21, že se vám vůbec vrátí?

„Jsme domluveni, že dostane pár dní volno, aby si taky odfoukl, a pak za námi přijede na soustředění. EURO odehrál výborně, akorát mě trošku mrzí, že ani český, ani slovenský tým neudělal zajímavý výsledek s těžkými soupeři. To je škoda.“

Návrat Šína na dobré cestě

Naopak stav Matěje Šína, jenž už individuálně po zranění běhá, vypadá nadějně, viďte?

„Už jo. Šíňas říkal, že ho to ještě trošku pobolívá, ale tam žádný vážný nález. Věřím, že od příštího týdne s námi začne normálně trénovat.“

Což asi potřebuje, protože v zimní přípravě taky marodil...

„Jo, hned jsem s ním řešil, že přípravu musí absolvovat. Na jaře bylo cítit, že kolem šedesáté nebo sedmdesáté minuty toho vždycky míval plné zuby. On je velice inteligentní, ví, co mu chybí. Pracuje. Přišel dobře připravený, i podle vizáže má nějaké kilo dole.“

O EURO bohužel přišel, nicméně alespoň si odpočinul.

„Pro nás každopádně dobře, pro něj asi hůře, protože na EURO se těšil. Druhá věc je, že nevíme, kolik prostoru by tam dostal nebo nedostal. Bohužel jeho zdravotní stav byl takový, že se trenéři rozhodli ho nakonec nenominovat. My děláme všechno pro to, aby byl od prvního zápasu k dispozici.“

Mají Jiří Klíma a Ladislav Almási šanci se zase nakopnout?

„Každopádně. Klímič se odešel rozehrát a zkusit to někde jinde, protože přece jenom tady pro něj v minulé sezoně nebyl takový prostor jako předtím. Cítil to tak, umožnili jsme mu to. Laco si prošel těžkým obdobím, věřím, že se mu to v hlavě jinak uspořádalo. Co jsem s ním mluvil, nechce už na žádné jiné hostování. Nevím, jestli má v hlavě možná přestup, ale je to hráč, který tady kdysi kvalitu přece ukazoval. Takže věřím, že se třeba do bývalé formy dostane.“

Rozšířili jste realizační tým o dalšího asistenta Davida Bernatíka. Doba si to žádá?

„Jo, je to tak. My jsme Davida nechtěli béčku ukrást, ale potřebovali jsme se rozšířit. Je to normálně plnohodnotný asistent, který se bude soustředit na tréninkový proces a ještě bude mít na starosti analýzu soupeřů. Tam jsme měli trošku mezery, takže ho vytěžíme.“

Trest Michala Frydrycha je v polovině. Jednáte už o zkrácení?

„Nevím, kdy zasedá disciplinárka, ale dělá se všechno pro to, aby mu byl trest odpuštěn. Nebo aspoň nějaká část.“