Trmalova šílenost! Gól, jaký se nevidí, řekl Krmenčík. Slovácko má první výhru
Od toho zápasu se moc nečekalo. Nakonec ale nadchnul. Hlavně finální zápletkou. Domácí Slovácko v posledních minutách otočilo duel s Teplicemi z 0:1 na 2:1. Vítězný gól (doslova) protlačil do sítě žolík Michael Krmenčík. „Velké emoce. Závěr byl pod taktovkou euforie,“ ulevil si kouč Jan Kameník. Hosty zlomilo vyloučení Matěje Radosty a především šílenost brankáře Matouše Trmala, zdejšího odchovance. Gólman Severočechů pustil za svá záda slaboučkou hlavičku Marka Kvasiny.
Měl to být absolutně jednoduchý zákrok. Kvasinova střela hlavou rozhodně neměla gólové parametry. Směřovala z dálky přímo do středu brány. Tuctovka. Jenže co to Trmal vyvedl! Balon se mu odrazil od hrudi, pak si ho hodil mezi nohy a za brankovou čáru. Neuvěřitelná chyba stála Severočechy minimálně bod, možná tři. Stala se totiž v 87. minutě, když vedli 1:0. Šestadvacetiletý brankář, který fotbalově vyrostl v Uherském Hradišti, nechápal, co to provedl. Koukal před sebe do prázdna a zpytoval svědomí. „Měli jsme v tu chvíli štěstí,“ přiznal Kameník.
Někteří jeho svěřenci vůbec netušili, že Kvasinova neškodná hlavička z dálky zapadla za brankovou čáru. „Něco jsme si s Markem k té situaci říkali a najednou vidím Trávu (Michala Trávníka) s Milanem (Petrželou), jak se radují. Otočím se a míč byl v bráně. Tak jsem šel za půlku. Musel to být gól, jaký se jen tak nevidí,“ usmál se Michael Krmenčík. „Že mu děkujeme,“ dodal.
Tahle trefa Slovácko ještě víc nakopla, v přesilovce si vynutili tlak. Nezasloužili si zůstat s prázdnýma rukama, neboť po Trubačově gólu dvakrát trefili brankovou konstrukci a po zásahu VAR jim byla odvolána penalta za zákrok na Kvasinu. „První poločas jsme nezvládli,“ připustil útočník Krmenčík.
V závěru si ovšem Kameníkova parta všechno vynahradila a zapsala první vítězství v ročníku. „Ve druhé půli už jsme byli nebezpeční, pohybovali jsme se ve správných prostorech. Vnímal jsem, že hráči chtějí jít za třemi body,“ uvedl domácí kouč. Navázala tak na hodnotnou remízu v Plzni. „Tohle vítězství jsme strašně moc potřebovali už kvůli sebevědomí,“ oddechl si Kameník.
Muselo ho těšit, že trefil střídání. Rozhodující centry poslali do vápna mazáci Petr Reinberk a Milan Petržela. „Takovou krásnou otočku si musíme všichni zapamatovat. Od rána jsem cítil, že neprohrajeme. Jsou to krásné okamžiky,“ připojil Krmenčík, k němuž na konci 94. minuty doputovala Kvasinova prodloužená hlavička.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|6
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu