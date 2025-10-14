Další Hellebrand na scénu! Zlín piplá talent. Bude lepší než brácha, hvězda polské ligy?
Unikátní fotbalový rod představuje světu dalšího reprezentanta. Do sestavy áčka Zlína, senzace podzimu v Chance Lize, se začíná tlačit osmnáctiletý Tomáš Hellebrand. Jde o jednoho ze čtyř synů Aleše Hellebranda, bývalého obránce. Údajně toho nejtalentovanějšího. „Možná je dokonce malinko odskočený nahoru od Páti,“ zmíní kouč Bronislav Červenka o osm let staršího Patrika, hvězdu polské ligy z Górniku Zabrze.
Čtyři synové, čtyři fotbalisté. A všichni záložníci. Dnes jednapadesátiletý Aleš Hellebrand může být na své potomky pyšný. Dosud to dotáhl nejdál ten nejstarší. Technický středopolař Patrik Hellebrand před pěti lety přestoupil do Slavie a po individuálně vydařené sezoně v Českých Budějovicích zamířil do Polska. I tam se mu daří, říká si o první start v seniorské reprezentaci.
Ve Zlíně, kde jsou Hellebrandové doma, se však nyní nejvíc skloňuje jméno jeho sourozence Tomáše. Zatím nastupuje v MSFL za béčko, v osmi zápasech dal tři góly. Od začátku sezony je v režimu prvoligového áčka, trénuje s Poznarem a spol. „Tomík je talent. Šikovný, pracovitý. A když zabere, dokáže být i rychlý,“ popisuje trenér Bronislav Červenka, jemuž dělal táta Aleš donedávna asistenta.
Teď už ho má na povel hlavně on společně s trenérem rezervy Davidem Hubáčkem, někdejším dlouholetým bekem Slavie. Oba ho chválí. Subtilní teenager, jehož dvojče Filip je v kádru Zlína U19, skvěle vidí hru, má nadstandardní technické schopnosti. Podobné jako jeho Patrik. „Je to stejná typologie fotbalu,“ potvrzuje kouč. K tomu, aby dostal šanci mezi tuzemskou elitou, mu chybí silová stránka. „Ale na tom se dá pracovat,“ ujišťuje s tím, že je potřeba s nevšedním talentem zacházet obezřetně.
Jasně, může ho hodit do sestavy. Klidně v neděli na Slavii. Ale to by bylo moc brzy. Mladému záložníkovi by tím mohl spíš uškodit. „Potenciál má, jeho čas přijde,“ nepochybuje Červenka.
Třiadvacetiletý Jan Hellebrand, druhý nejstarší z kvarteta, patří do kádru druholigové Zbrojovky, kam přestoupil ze Zlína před dvěma lety. V rotaci kouče Martina Svědíka nicméně místo nemá. V roce 2018 byl vyhlášený třetím nejlepším mladším dorostencem v Česku a má na svém kontě dvanáct utkání v nejvyšší soutěži.
Na profi scénu by se mohl brzy podívat rovněž jeho brácha Filip (18), krajní ofenzivní halv či útočník a člen reprezentace U19. Momentálně je nicméně na marodce. „Filda je silovější, tahavější a důraznější než Tomík,“ srovnal Červenka nadaná dvojčata.
Kdo z nich se objeví dříve v první lize a naváže na starší sourozence?
KDO JE KDO
- Aleš Hellebrand (51 let), bývalý obránce Opavy či Petržalky
- Patrik Hellebrand (26 let), Górnik Zabrze (Polsko)
- Jan Hellebrand (23 let), Zbrojovka Brno
- Tomáš Hellebrand (18 let), FC Zlín
- Filip Hellebrand (18 let), FC Zlín U-19