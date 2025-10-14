Předplatné

Další Hellebrand na scénu! Zlín piplá talent. Bude lepší než brácha, hvězda polské ligy?

Tomáš Hellebrand rozvíjí svůj talent ve Zlíně
Tomáš Hellebrand rozvíjí svůj talent ve ZlíněZdroj: FC Zlín / Facebook
Tomáš Hellebrand rozvíjí svůj talent ve Zlíně
Kapitán české sedmnáctky Jan Hellebrand
Patrik Hellebrand v dresu Dynama
Českobudějovický Patrik Hellebrand
Patrik Hellebrand míří do Gorniku Zabrze
Plzeňský záložník Ibrahim Traoré se snaží zastavit Patrika Hellebranda z Českých Budějovic
Michal Koštuřík
Chance Liga
Unikátní fotbalový rod představuje světu dalšího reprezentanta. Do sestavy áčka Zlína, senzace podzimu v Chance Lize, se začíná tlačit osmnáctiletý Tomáš Hellebrand. Jde o jednoho ze čtyř synů Aleše Hellebranda, bývalého obránce. Údajně toho nejtalentovanějšího. „Možná je dokonce malinko odskočený nahoru od Páti,“ zmíní kouč Bronislav Červenka o osm let staršího Patrika, hvězdu polské ligy z Górniku Zabrze.

Čtyři synové, čtyři fotbalisté. A všichni záložníci. Dnes jednapadesátiletý Aleš Hellebrand může být na své potomky pyšný. Dosud to dotáhl nejdál ten nejstarší. Technický středopolař Patrik Hellebrand před pěti lety přestoupil do Slavie a po individuálně vydařené sezoně v Českých Budějovicích zamířil do Polska. I tam se mu daří, říká si o první start v seniorské reprezentaci. 

Ve Zlíně, kde jsou Hellebrandové doma, se však nyní nejvíc skloňuje jméno jeho sourozence Tomáše. Zatím nastupuje v MSFL za béčko, v osmi zápasech dal tři góly. Od začátku sezony je v režimu prvoligového áčka, trénuje s Poznarem a spol. „Tomík je talent. Šikovný, pracovitý. A když zabere, dokáže být i rychlý,“ popisuje trenér Bronislav Červenka, jemuž dělal táta Aleš donedávna asistenta.

Teď už ho má na povel hlavně on společně s trenérem rezervy Davidem Hubáčkem, někdejším dlouholetým bekem Slavie. Oba ho chválí. Subtilní teenager, jehož dvojče Filip je v kádru Zlína U19, skvěle vidí hru, má nadstandardní technické schopnosti. Podobné jako jeho Patrik. „Je to stejná typologie fotbalu,“ potvrzuje kouč. K tomu, aby dostal šanci mezi tuzemskou elitou, mu chybí silová stránka. „Ale na tom se dá pracovat,“ ujišťuje s tím, že je potřeba s nevšedním talentem zacházet obezřetně. 

Jasně, může ho hodit do sestavy. Klidně v neděli na Slavii. Ale to by bylo moc brzy. Mladému záložníkovi by tím mohl spíš uškodit. „Potenciál má, jeho čas přijde,“ nepochybuje Červenka. 

Třiadvacetiletý Jan Hellebrand, druhý nejstarší z kvarteta, patří do kádru druholigové Zbrojovky, kam přestoupil ze Zlína před dvěma lety. V rotaci kouče Martina Svědíka nicméně místo nemá. V roce 2018 byl vyhlášený třetím nejlepším mladším dorostencem v Česku a má na svém kontě dvanáct utkání v nejvyšší soutěži.

Na profi scénu by se mohl brzy podívat rovněž jeho brácha Filip (18), krajní ofenzivní halv či útočník a člen reprezentace U19. Momentálně je nicméně na marodce. „Filda je silovější, tahavější a důraznější než Tomík,“ srovnal Červenka nadaná dvojčata. 

Kdo z nich se objeví dříve v první lize a naváže na starší sourozence?

KDO JE KDO

  • Aleš Hellebrand (51 let), bývalý obránce Opavy či Petržalky
  • Patrik Hellebrand (26 let), Górnik Zabrze (Polsko)
  • Jan Hellebrand (23 let), Zbrojovka Brno
  • Tomáš Hellebrand (18 let), FC Zlín
  • Filip Hellebrand (18 let), FC Zlín U-19

